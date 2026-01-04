Cursos de ‘skate’ y pódcast en Naves de Metrosidero

El Concello de A Coruña organiza distintas actividades este mes de enero en Naves de Metrosidero. Este fin de semana arrancarán con una actividad para hacer un tres en raya en arcilla el sábado, y una para decorar camisetas el domingo. El sábado 17 habrá un curso de iniciación al skate, y al día siguiente ajedrez 3x3. El sábado 24 repite el tres en raya, pero el domingo habrá un curso de inicio al pódcast. El último fin de semana, del 30 y 31, habrá un curso para hacer soporte de velas y repetirá el skate. Están dirigidos a jóvenes de 12 a 30 años, y es necesaria inscripción.