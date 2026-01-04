La historia de Dalí y 'su camisa gallega', exposición 'estrella' de 2026 en la Luis Seoane en A Coruña

Hoy en día es habitual ver a grandes celebridades protagonizar anuncios de moda y colaborar con marcas, pero en los años 60, que una empresa textil gallega sacara una camisa en colaboración con uno de los grandes pintores de la historia fue toda una rareza. La exposición sobre esta historia llegará este año a la Fundación Luis Seoane, que invertirá 32.700 euros en montar en la ciudad una muestra similar a la que se pudo ver en el Museo del Traje de Madrid en 2023, también en relación con el artista coruñés, que llegó a editar una serie de seis dibujos de Dalí en una publicación que dirigía.

Comisariada por la experta en creación de contenidos culturales, Lydia García, La camisa Dalí nace de la historia de colaboración entre Confecciones Regojo y el pintor catalán. La exposición mostrará documentación, el contrato original entre Dalí y la empresa o piezas textiles que permitirán comprender y conocer este fenómeno textil de éxito. La empresa, que tenía su sede en Redondela, solo fue superada en su época por El Corte Inglés y Cortefiel. En los mejores tiempos de la compañía llegaron a vender un millón de camisas al año y en total se calculan que fueron unos diez millones. Pedro Regojo, hijo del fundador, contó en una entrevista a Faro de Vigo, del mismo grupo de LA OPINIÓN A CORUÑA, que él había convencido a su padre de dar ese salto: Yo le dije que ampliáramos el negocio a Barcelona, conseguí convencerle y gracias a un amigo periodista contacté con Dalí», explicaba.

Hasta aquel entonces, la empresa solo trabajaba tres días por semana en Redondela, pero a partir de ahí llegaron a anunciarse en televisión y vender no solo en España, sino en todo el mundo. El pintor cobró 125.000 pesetas de la época y una peseta por cada camisa vendida, aunque el trato estuvo a punto de truncarse: «Su mujer dijo que nos pidiera más dinero, pero el dijo que ‘un trato es un trato y yo ya le he prometido a este señor una serie de cuestiones’.

De esta forma, el pintor catalán formará parte de una fundación que lleva el nombre de un artista con el que tuvo escasa vinculación artística. Sí que Luis Seoane llegó a publicar seis dibujos de Dalí en una revista que diseñaba y editaba al coruñés que pertenecía a la colección Botella al Mar. Bajo el título de El Perro Andaluz, incluyó imágenes que referenciaban su cortometraje con Buñuel.