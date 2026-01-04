En libertad el detenido por la agresión sexual a una menor en Xuxán
Fue detenido por la Policía Nacional en las inmediaciones del edificio donde ocurrió la supuesta agresión. Será juzgado este lunes por la vía de juicio rápido de VioGén
El hombre detenido este sábado acusado de agredir sexualmente a una menor en el ascensor de un edificio del barrio Xuxán ha quedado en libertad. La titular del juzgado de Instrucción 3, en funciones de guardia, ha acordado su puesta en libertad con retirada de pasaporte y le ha prohibido salir del territorio nacional, además de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y comunicarse con ella. El acusado será juzgado este lunes por la vía de juicio rápido del sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género VioGén.
El acusado fue puesto a disposición judicial este sábado por la tarde tras ser detenido por una patrulla de la Policía Nacional esa misma madrugada en las inmediaciones donde ocurrió la supuesta agresión sexual.
Entre enero y septiembre de 2025, se registraron un total 74 delitos contra la libertad sexual, algo más de ocho al mes o unos dos a la semana.
