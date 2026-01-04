Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos

La ciudad arranca un 2026 de proyectos y obras heredados de años anteriores, desde la intermodal a los trabajos del Chuac o Alfonso Molina. Pero también de redefinición de su fachada marítima y evaluación de las políticas para restringir la subida de la vivienda, con deberes pendientes y previsión de arrancar concursos demorados como de Nostián y los buses. El año, preelectoral y con eclipse total, será también el de inicio de la descentralización de Medicina pactada en 2025.

El puerto

2026 será decisivo para saber cuál será la configuración de la fachada marítima, porque está previsto que en de enero se conozcan los nombres de las cinco candidaturas que competirán por diseñar este plan maestro. A partir de esta criba —de catorce propuestas quedarán solo cinco— se abrirá un plazo de cinco meses para que cada una de las elegidas presente su proyecto y, una vez finalizado ese tiempo, se elegirá el diseño definitivo. Si los plazos se cumplen, en verano se conocerá ya la primera maqueta de Coruña Marítima. A partir de entonces, la empresa ganadora tendrá un año para la redacción del proyecto, que está previsto que se presente en la segunda mitad de 2027.

No es el único reto que tiene por delante la Autoridad Portuaria, en junio de 2026 tendrá que estar terminado el ramal norte del tren a Langosteira, el que une la dársena exterior con la ciudad, para estar plenamente operativo en 2027. En 2026 continuará también la mudanza de las empresas que siguen operando en los muelles interiores y que tendrán que instalarse en Langosteira. El acuerdo con Repsol está ya firmado, por lo que la previsión es que en 2027 ya se hayan acabado todos los traslados.

Este año será también decisivo para la eólica marina, ya que hace unos días se publicó la convocatoria de ayudas para adecuar los puertos a esta industria. A Coruña precisa construir un kilómetro de muelle en la zona sur. Otro de los retos que tiene que enfrentar el Puerto en 2026 es el de seguir liderando las descargas de pescado fresco, algo que, por ahora, no está fácil, con el brutal recorte impuesto por Europa a especies como el lirio o la caballa.

Vivienda

El año 2026 será un ejercicio de control, de ver si han surtido efecto las medidas implantadas durante 2025 para facilitar el acceso a la vivienda, tanto la ordenanza municipal de viviendas de uso turístico, que prevé eliminar del mercado la mitad de los negocios que ofertan este servicio en la ciudad, ya que solo están permitidas en edificios exclusivos, en bajos y primeros y nunca encima de una vivienda habitual. Es decir, de los más de 1.300 pisos que se ofertaban como pisos turísticos hace un año solo la mitad cumplen la normativa actual.

También se conocerá el resultado de haber declarado A Coruña zona residencial tensionada y si, finalmente, se ha conseguido el objetivo de bajar o contener los precios del alquiler. También para ver el avance de los edificios de la Xunta en suelo cedido por el Concello en A Pasaxe, Os Rosales, Plaza Porticada y también Xuxán. En Xuxán sigue pendiente de conseguir financiación la cooperativa Galivivienda, que prevé construir 241 pisos en régimen de cesión de uso por 50 años. En 2026 será también el año en el que la cooperativa Outra Forma de Vivenda, adjudicataria de una de las parcelas que el Concello tiene en Xuxán y que cede para la construcción de pisos con precio protegido.

En noviembre de 2025, la Xunta dio el visto bueno ambiental al proyecto de urbanización de Monte Mero, que prevé la construcción de más de 4.000 viviendas. La previsión es que en 2026 se apruebe el plan y comiencen las expropiaciones para que las obras arranquen a partir de 2028.

Obras e infraestructuras

Este año debe ser el de la finalización de la nueva intermodal, que entrará en funcionamiento después de que acaben las obras de la parte dedicada a trenes, que realiza Adif. El cierre de los trabajos estaba previsto inicialmente para junio, pero la última fecha hecha pública los retrasó hasta finales de año.

También se prevé para finales de 2026 la obra de remodelación de los Cantones, el gran proyecto de reurbanización del Gobierno local de la alcaldesa Inés Rey para el centro, después de las obras de San Andrés. Conlleva cambios como la peatonalización de Entrejardines, la conversión del carril bici en bidireccional o una nueva grada que se instalará en el Obelisco.

Durante este año debería ejecutarse casi en su totalidad la reforma del mercado de Santa Lucía para añadir un centro de salud y un centro cívico. El proyecto, cofinanciado por Concello y Xunta, arrancó en noviembre con un plazo previsto de 15 meses, con lo que seguramente no abra en 2026. Tampoco lo hará, previsiblemente, la ampliación de la avenida de Alfonso Molina, que ejecuta el Estado. Según las estimaciones iniciales debería estar terminándose, pero acumula retrasos y no hay una fecha definitiva. No hay fecha para proyectos del Estado como la ampliación de A Pasaxe o el vial 18, ni el proyecto municipal de reforma del estadio de Riazor por el Mundial 2030.

Está previsto también que finalicen las obras de reforma de la sede de la Real Academia Galega y la Casa Museo Emilia Pardo Bazán y que el legado de la escritora vuelva a ser visitable tras más de dos años en cajas.

Año preelectoral

Las elecciones municipales serán aún a mediados de 2027, pero su presencia condiciona este año. El PP es el partido con más concejales, doce de 27, pero su esperanza de gobernar pasa por llegar a una mayoría absoluta que no logra en las urnas desde 2011. Su líder, Miguel Lorenzo, afirma que se presentará de nuevo y tiene respaldo para hacerlo.

El pleno está dominado por una alianza de once ediles socialistas y cuatro del BNG que permitió investir como alcaldesa a Inés Rey en 2023, pero desde entonces ha tenido altibajos, con el Bloque acusando a los socialistas de incumplir sus promesas. Se negaron a negociar las cuentas de 2025, llevando a Rey a someterse a una cuestión de confianza que perdió.

Las aguas volvieron a su cauce, y en 2025 las dos fuerzas pactaron ordenanzas y las cuentas de 2026. Este año está llamado a poner a prueba la alianza, con un PSOE que debe decidir si prorroga los presupuestos de este año para el electoral o busca negociar. El Bloque también debe medir el grado en qué ceder y dónde presionar, para seguir su programa y preparar los comicios.

La regidora, Inés Rey, afirma que no tiene planes de abandonar la Alcaldía, y, pese a sus disputas con parte de la agrupación socialista (dos ex concejalas la acusan de acoso) probablemente repita como candidata. El líder nacionalista, Francisco Jorquera, afirma que el BNG pasará por un debate democrático para decidir si seguirá o no, una decisión que será en la primera parte de este año.

Educación y universidad

El 2025 en el sistema universitario gallego estuvo marcado por las negociaciones para descentralizar la docencia de Medicina, y este año habrá que cumplirlas. Actualmente la única facultad de la comunidad está en Santiago, y un acuerdo de 2015 que no se cumplió preveía derivar prácticas y docencia a A Coruña y Vigo. La Universidade da Coruña (UDC) reavivó este año el debate, iniciando un proceso para tener una facultad propia, y la Universidade de Vigo (UVigo) abrió otro. Tras meses de negociaciones, las peticiones se han puesto en suspenso, tras un pacto entre las tres universidades gallegas y la Xunta.

En el próximo curso, el de 2026-2027, se descentralizará enseñanza práctica del quinto curso, mientras que en 2027-2028 le tocará el turno a la docencia teórica de ese año, y, en el 2028-2029, a las clases de cuarto. Antes del inicio del próximo curso escolar habrá que realizar gestiones previas, y la UDC, que no ha renunciado a pedir la facultad, afirma que reavivará el proceso si no se cumple el pacto y sus previsiones. La Universidade afronta también el reto de corregir el déficit de 13 millones en las cuentas de 2023, que ha arrastrado a años posteriores y que este año le ha llevado a perder 760.000 euros en ayuda de la Xunta. La UDC calcula que precisa en 2026 unos ingresos extraordinarios de tres millones por enajenación de activos o recursos de convenios, y, aunque se encamina al equilibrio, pide más recursos ordinarios.

Usuarios se suben a un bus urbano, un servicio prorrogado y con el nuevo concurso pendiente de salir. / CARLOS PARDELLAS

Concursos pendientes

El contrato de la planta municipal de tratamiento de residuos de Nostián caducó en 2020, y desde entonces el Concello ha incumplido reiteradamente los plazos que anuncia para sacar un nuevo concurso. Tras años de retrasos, la licitación se prevé para los próximos días, si bien una oficina dependiente del Ministerio de Hacienda considera que el plan económico previsto por el Concello es deficitario para las empresas. El contrato de la recogida de basuras se otorgó a una oferta anulada judicialmente, y hay que sacar un nuevo concurso, pero no hay fecha.

El servicio de bus urbano está prorrogado, y el Concello prevé que el nuevo servicio entre en funcionamiento el 31 de mayo de 2027 (poco antes de las elecciones locales), por lo que habría que sacar el concurso este año. La gestión de los centros deportivos de San Diego y O Castrillón, que llevan años en precario, se sacará a concurso de manera conjunta, y se prevé que sea este año. El Concello ya elaboró documentación previa, como también para el campo de golf de la Torre, un contrato que caducó en 2017 y que se prevé sacar a concurso en el primer trimestre de este año. El Concello también prometió iniciar en noviembre de 2024 un proceso para asumir directamente el servicio de bibliotecas municipales que lleva una concesionaria y «tenerlo acabado en el primer semestre de 2026», pero al menos hasta el momento no ha anunciado avances.

Sanidad

En el ámbito sanitario, el año que echa a andar será clave para el avance de las obras de ampliación del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac), que deberían estar completadas al 80%, según los cálculos iniciales de la Xunta, y que, sin embargo, acumulan importantes retrasos sobre los plazos previstos. Tras un ejercicio marcado por el inicio de los trabajos para habilitar los nuevos accesos al Hospital Universitario, así como la demolición del edificio del antiguo Hotel de Pacientes, 2026 estará marcado por el arranque de la fase 2 del proyecto, que el Gobierno gallego prevé licitar en el primer semestre, y que incluye la edificación de dos nuevos bloques y concentra la mayor parte de la financiación: más de 400 millones de euros. Con un plazo de ejecución de 60 meses, la Xunta no prevé terminarla hasta el año 2031, según indicó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, el pasado mes de octubre, después de una reunión pedida por el Concello por las demoras, en la que presentó el nuevo calendario. Tras ese encuentro, Allegue admitió que no hay plazo para la fase 3, la última, que incluye más edificios.

En el nuevo ejercicio se prevé, además, el impulso de la mejora de servicios asistenciales, un proyecto al que el Ejecutivo gallego ha consignado 1,7 millones de euros en sus presupuestos anuales, que destinará a dotar el área sanitaria de una nueva resonancia magnética, y a ampliar el gimnasio y la terapia ocupacional de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac, de referencia a nivel autonómico.

2026 está llamado a ser, además, el año de consolidación de la robótica en los quirófanos de As Xubias, con el quinto aniversario de la llegada del robot Da Vinci, el próximo mes de julio, y el aumento de la actividad quirúrgica con Mako, en el área de Traumatología y Cirugía Ortopédica; así como el de la incorporación de las nuevas indicaciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad para las terapias CAR-T contra el cáncer.

Eclipse, turismo y rodajes

A Coruña está ya en los planes de todos los aficionados a la astronomía desde hace muchos meses ya y es que, el 12 de agosto de 2026 podrá verse el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, así que, no es de extrañar que se hayan producido ya reservas para esa semana en los hoteles de la ciudad, incluso está prevista una escala quíntuple de cruceros para ver este fenómeno.

Hay previstas ya actividades y congresos científicos en torno a este eclipse, incluso la Sinfónica prevé tocar un programa especial «desarrollado en colaboración con la comunidad científica» que sirva de antesala al eclipse.

En agosto de 2025 arrancó la construcción de dos edificios en la Cidade das TIC dedicados a los rodajes, uno de ellos acogerá el plató más grande de España, con 2.500 metros cuadrados —el otro tendrá 2.000 metros cuadrados y será el tercero del país, empatado con uno de Madrid—. Está previsto que el complejo esté finalizado durante este año 2026 y que las empresas puedan hacer uso de las instalaciones para sus rodajes.