Una película coruñesa se cuela entre las favoritas del año de uno de los mejores críticos de España

Alejandro G. Calvo, uno de los críticos cinematográficos más influyentes del país, ha reivindicado una película coruñesa como una de las mejores del año. En su ranking publicado en el canal de Youtube de Sensacine, el experto señala Decorado, de Alberto Vázquez, como "la mejor película de animación del año" y la decimosexta mejor de 2025.

"Ni la oscarizada Flow ni las Las guerreras K-pop ", dice el crítico, que sitúa la cinta coruñesa por encima de dos películas que han arrasado entre la crítica y el público a nivel mundial.

Una sátira del capitalismo

Decorado es el salto al largometraje de un cortometraje homónimo de 2016 que le sirvió al director coruñés para ganar el Goya. Alejandro G. Calvo lo resume con entusiasmo: "Fábula moral de animales cuquis antropomórficos escenificando una representación de una vida falsa triturada por la dictadura del capitalismo que lleva a sus protagonistas a la muerte o la locura".

El experto habla de un film tan profundamente triste, como extrañamente divertido: "Si te hace gracia Decorado, igual la cabeza te anda tan mal como a mí", comenta con humor Calvo.

Una de las grandes virtudes de la película para el crítico es que cuente todo este mensaje "sin sermonear y sin alzar la voz", porque lo de Alberto Vázquez no "moralismo cenizo, sino un pesimismo existencial cercano al de Charlie Kaufman". Una comparación con otro genio del cine, que valora el talento del cineasta coruñés.

Un año de reconocimientos para el cine con 'ADN coruñés'

Este reconocimiento a Decorado, que ya ha ganado galardones internacionales, el Premio Forqué a mejor película de animación y que presumiblemente repetirá galardón en los Goya, se une a todos los reconocimientos de Sirat, dirigida por otro coruñés, Oliver Laxe.

Después de ser premiada en Cannes, Sirat continúa su éxito internacional con dos nominaciones a los Globos de Oro, mientras que en los Óscar ya ha pasado la primera criba en cinco categorías. Aunque es difícil que consiga todas las nominaciones, parece casi asegurado que estará seleccionada entre las cinco finalistas a Mejor Película Internacional.