Las residencias universitarias que pudieron ser

La Xunta despidió 2025 con el anuncio de la convocatoria de un concurso de ideas para redactar los proyectos que conviertan en realidad la demanda histórica de la comunidad universitaria de la ciudad de contar con alternativas habitacionales públicas en el entorno de los campus. La propuesta, ahora, es la de construir 168 viviendas de promoción pública, 150 alojamientos compartidos para menores de 36 años y una residencia para estudiantes y trabajadores con 150 plazas, para usuarios de entre 16 y 35 años. Para la redacción de estos proyectos se destinan 2,2 millones de euros y 38.000 metros cuadrados de terreno que son ya propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo para su ejecución.

Fachada de la residencia universitaria Elvira Bao | V. E.

Atrás quedan otros proyectos mucho más ambiciosos, como el del Campus de Excelencia Internacional, que se presentó en 2010 y que, entre otras muchas actuaciones y una redefinición total de los espacios que ocupaba entonces la Universidade da Coruña, contemplaba la construcción de dos áreas residenciales. La primera, con un presupuesto de 30 millones de euros y licencia desde abril de 2009, en la ladera que une los campus de Elviña y A Zapateira, diseñada para crear 311 unidades habitacionales, con capacidad para 622 miembros de la comunidad universitaria.

Imagen virtual de una de las residencias del proyecto de 2010.

Pegada a la pista deportiva e integrada en un edificio bautizado como Campus Center estaría integrada la segunda área residencial, con 200 habitaciones dobles y, por tanto, capacidad para 400 personas en un espacio de 5.000 metros cuadrados. En total, más de mil plazas públicas para una universidad que, en aquel momento, no contaba con ninguna.

Todavía quedaban unos años para que abriesen las 25 plazas que tiene la residencia de Ferrol, que entró en servicio en el curso 2013-2014, y otros pocos más para que lo hiciese la Elvira Bao, la primera de la ciudad, que empezó a acoger estudiantes en octubre de 2018 y que cuenta con 118 plazas, dos de ellas en habitación individual para personas con movilidad reducida y 116 en cuartos compartidos no mixtos de dos personas.

Para hacer realidad la demanda histórica de una residencia universitaria en el entorno del campus se llegaron a hacer unas 70 expropiaciones (en 2007), se concedió una licencia. Incluso, en verano de 2010 dos familias llegaron a vivir de prestado en sus casas porque en sus manos tenían la carta de la Xunta que les decía que las máquinas podrían entrar en cualquier momento en sus terrenos para empezar a prepararlos para la construcción de la ansiada residencia. Los afectados, en aquel entonces, rechazaron la solución que les ofrecía la Xunta como definitiva de realojarlos en unos pisos de protección oficial en Salvador de Madariaga, porque su deseo era seguir viviendo si no podía ser en sus viviendas de toda la vida, sí en el mismo entorno, en Castro de Elviña.

El proyecto conjunto incluía no solo estas áreas residenciales sino también la creación de otros espacios para dar vida a los campus, como locales sociales, cafetería, supermercado y aparcamiento subterráneo. El proyecto, nacido durante el gobierno de coalición de PSOE y BNG en la Xunta (2005-2009) preveía la inauguración de una parte de estas plazas residenciales en 2009, unos plazos que no se cumplieron y que, con el cambio de color en la Xunta y la vuelta del PP, en 2011, se quedó en un cajón.

El Ejecutivo gallego, solo unos días antes de las elecciones municipales, anunció que renunciaba a ejecutar el contrato para la construcción de la residencia por falta de fondos, cuando ya se habían presentado 23 ofertas y alegó que cambiaría de modelo por la crisis económica y apostaría por la construcción de una residencia, pero en régimen de concesión. Tampoco esa idea se hizo realidad, porque la residencia Elvira Bao está en las antiguas instalaciones del edificio Calvo Sotelo, en Labañou.

No era la primera vez que la propuesta de creación de residencia universitaria se quedaba en agua de borrajas. En 2004 se paralizó el proyecto de 1991 que pretendía urbanizar los campus. Una de las áreas diseñadas se situaba en torno al núcleo rural de Castro de Elviña y pretendía albergar 138 viviendas unifamiliares de 150 metros cuadrados, mientras que en los alrededores de San Vicente de Elviña se proyectaron dos edificios de tres plantas. La última zona residencial se situaría en 10.000 metros cuadrados reservados en el campus, a los que se añadirían 45.000 metros más que se pensaban expropiar para construir viviendas para profesores, estudiantes y los vecinos desalojados para crear este complejo.

Este plan tampoco se hizo realidad y eso abrió la puerta no solo la creación de residencias privadas sino también de infraviviendas en el entorno de los terrenos universitarios, unos galpones que los propietarios de parcelas levantaron en la zona y que habilitaron para alquilar a estudiantes y trabajadores sin que cumpliesen ningún tipo de normativa de habitabilidad.

Aunque nunca se avanzó en el proyecto, también se llegó a plantear que las instalaciones de la antigua prisión provincial sirviesen como alojamiento para estudiantes que eligiesen A Coruña para realizar sus estudios.