Adjudicadas las obras del vallado del Castro de Elviña
A Coruña
El Concello acaba de adjudicar las obras de instalación del vallado perimetral del Castro de Elviña. Los trabajos consisten en la instalación de un sistema de cierre del yacimiento con una longitud total de 1.500 metros.
La empresa adjudicataria fue la constructora López Cao y los trabajos cuentan con un presupuesto de 322.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
El vallado del recinto es el primer paso para dar continuidad al proyecto. El cierre permitirá impedir el acceso de fauna y aumentar la seguridad, así como establecer un control más eficaz de los accesos.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»