Adjudicadas las obras del vallado del Castro de Elviña

El Concello acaba de adjudicar las obras de instalación del vallado perimetral del Castro de Elviña. Los trabajos consisten en la instalación de un sistema de cierre del yacimiento con una longitud total de 1.500 metros.

La empresa adjudicataria fue la constructora López Cao y los trabajos cuentan con un presupuesto de 322.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El vallado del recinto es el primer paso para dar continuidad al proyecto. El cierre permitirá impedir el acceso de fauna y aumentar la seguridad, así como establecer un control más eficaz de los accesos.