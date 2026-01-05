Cabalgata de Reyes Magos en A Coruña: Melchor, Gaspar y Baltasar reparten ilusión desde Vioño

Si algo representa el espíritu mágico de la Navidad es el momento en el que las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar comienzan a desfilar ante las miradas ilusionadas de los niños y familias enteras que se congregan desde varias horas antes en las calles por donde pasa el recorrido de la Cabalgata. Aunque todavía habrá que esperar a mañana para descubrir las sorpresas que dejarán esta noche bajo el árbol, los Reyes Magos han comenzado el día con una ajetreada agenda que los ha llevado al Hospital Materno Infantil para reunirse con quienes no podrán acompañarlos esta tarde. Los magos de Oriente han llevado ya sonrisas a los pequeños hospitalizados para acercarles la “magia de la Navidad” con el objetivo de que puedan sanar y volver pronto a su hogar. Ha sido la primera parada de una larga jornada que vive esta tarde el momento más esperado de la Navidad, con todo dispuesto para desafiar a la lluvia y las gélidas temperaturas.

Inés Vicente Garrido

Una comitiva formada por trece carrozas, 500 figurantes y 170 artistas de 16 compañías desfilan ya hacia la plaza de María Pita. Los Reyes Magos salieron minutos antes de las 18.00 de Vioño para iniciar un recorrido que va desde la calle Revolución Francesa a la calle Igualdade, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, Avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, cuesta de la Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de la Marina, avenida de Montoto, Puerta Real, María Barbeito para finalmente, llegar a la plaza de María Pita. En total, son unos 4,4 km de recorrido vigilado por más de 200 profesionales de seguridad entre Policía Local, Protección Civil y Servicios Sanitarios distribuidos entre 76 puntos). A lo largo del itinerario, se han instalado cuatro puntos de asistencia sanitaria en Pérez Ardá, Primo de Rivera, plaza de Ourense, Manuel Casás (con ambulancia medicalizada) y María Pita.

Inés Vicente Garrido

La temática de las carrozas de este año gira en torno al eclipse solar, están diseñadas con telescopios gigantes y meteoritos. Encabeza el desfile Marineda City con una gran estrella y Bonilla ofrece churros y chocolate a los niños que participan. Además, se repartirán hasta 7,5 toneladas de caramelos durante todo el desfile.

Gracias a la colaboración del Concello con ENKI se ha instalado también en el teatro Colón un puesto de préstamo de cascos de reducción de ruido para facilitar que niños con trastorno del espectro del autismo y con dificultades en el procesamiento sensorial puedan disfrutar plenamente de la Cabalgata.

Cortes de tráfico

Las calles por las que pasa el desfile de la Cabalgata, cortadas al tráfico, volverán a abrir de forma paulatina tras el paso de la comitiva y del público asistente. También está cerrada la avenida de Arteixo y el acceso peatonal que va de Entrejardines al Obelisco.

Hay un dispositivo especial en la entrada de la estación de autobuses: se establece en Pérez Ardá el paso de autocares desde Salgado Torres con salida hacia la avenida de Chile. En plaza de Ourense se mantiene abierto el tráfico en sentido entrada y salida y en el acceso a Alfonso Molina desde Linares Rivas se habilitará un carril por sentido.

También hay líneas de buses afectadas hasta que se recupere la circulación. Estas son las rutas afectadas.