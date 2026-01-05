Consulta los cambios en las rutas del bus urbano de A Coruña durante la cabalgata de los Reyes Magos
Algunos autobuses tendrán que desviarse de su recorrido habitual en varias líneas debido al dispositivo del desfile de carrozas - Detallamos todas las líneas afectadas y los cambios que pueden afectar a varias rutas a partir de las 17.30h
Las líneas de autobús urbano cuyo itinerario coincide con el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos de A Coruña o pueda verse afectado por los cortes de tráfico previstos durante el desfile de carrozas se irán desviando por itinerarios alternativos mientras dure la cabalgata e irán recuperando sus recorridos habituales a medida que la comitiva vaya avanzando y se abra la circulación al tráfico, según informa la Compañía de Tranvías este lunes 5 de enero.
A partir de las 17.30h y hasta que se recupere la circulación viaria, las principales modificaciones en las rutas del bus urbano en A Coruña son las siguientes:
- las líneas 12A y 14, 20, y 22 circularán por itinerarios alternativos que discurrirán por la avenida Finisterre y Ronda de Nelle y Alfonso Molina.
- las líneas con salida del Hospital Abente y Lago (1, 1A, 2, 2A, 23 y 23A), así como la línea 17, circularán por el túnel del Parrote y Carretera do Porto.
- las líneas 3 y 7 desde Avda. Buenos Aires continuarán por Paseo Marítimo.
- la línea 3A desde Plaza de España circulará por Panaderas, calle Orzan y Paseo Marítimo, incorporándose en Plaza de Pontevedra a su itinerario habitual.
- la línea 4 desde San Pedro de Mezonzo en sentido Monelos, continuará por la Avda. de Alfonso Molina.
- las líneas 5 y 11, en sentido de circulación hacia Hércules, desde la Avda. do Ferrocarril bajarán por General Rubín a Pajaritas y Alfonso Molina.
- la línea 12 desde San Pedro de Mezonzo (dirección CHUAC) circulará por Alfonso Molina.
- la línea 21 hará cabeza de línea en Juan Flórez, 10, continuando hacia San Pedro de Mezonzo y Alfonso Molina.
- la línea 24 desde Alfonso Molina se desviará por el viaducto hacia Juan Flórez y Federico Tapia, haciendo cabeza de línea en Juan Flórez, 10.
