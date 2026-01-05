Consulta los cambios en las rutas del bus urbano de A Coruña durante la cabalgata de los Reyes Magos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Algunos autobuses tendrán que desviarse de su recorrido habitual en varias líneas debido al dispositivo del desfile de carrozas - Detallamos todas las líneas afectadas y los cambios que pueden afectar a varias rutas a partir de las 17.30h

Un bus de la Compañía de Tranvías, circulando por San Andrés. | Carlos Pardellas

Sandra Abad

Las líneas de autobús urbano cuyo itinerario coincide con el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos de A Coruña o pueda verse afectado por los cortes de tráfico previstos durante el desfile de carrozas se irán desviando por itinerarios alternativos mientras dure la cabalgata e irán recuperando sus recorridos habituales a medida que la comitiva vaya avanzando y se abra la circulación al tráfico, según informa la Compañía de Tranvías este lunes 5 de enero.

A partir de las 17.30h y hasta que se recupere la circulación viaria, las principales modificaciones en las rutas del bus urbano en A Coruña son las siguientes:

  • las líneas 12A y 14, 20, y 22 circularán por itinerarios alternativos que discurrirán por la avenida Finisterre y Ronda de Nelle y Alfonso Molina. 
  • las líneas con salida del Hospital Abente y Lago (1, 1A, 2, 2A, 23 y 23A), así como la línea 17, circularán por el túnel del Parrote y Carretera do Porto.
  • las líneas 3 y 7 desde Avda. Buenos Aires continuarán por Paseo Marítimo.
  • la línea 3A desde Plaza de España circulará por Panaderas, calle Orzan y Paseo Marítimo, incorporándose en Plaza de Pontevedra a su itinerario habitual.
  • la línea 4 desde San Pedro de Mezonzo en sentido Monelos, continuará por la Avda. de Alfonso Molina.
  • las líneas 5 y 11, en sentido de circulación hacia Hércules, desde la Avda. do Ferrocarril bajarán por General Rubín a Pajaritas y Alfonso Molina.
  • la línea 12 desde San Pedro de Mezonzo (dirección CHUAC) circulará por Alfonso Molina.
  • la línea 21 hará cabeza de línea en Juan Flórez, 10, continuando hacia San Pedro de Mezonzo y Alfonso Molina.
  • la línea 24 desde Alfonso Molina se desviará por el viaducto hacia Juan Flórez y Federico Tapia, haciendo cabeza de línea en Juan Flórez, 10.

