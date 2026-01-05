¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 5 de enero
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Pista de patinaje, en el muelle de Calvo Sotelo
De 11.00 a 23.00 horas | La pista de patinaje sobre hielo estará abierta durante la jornada de hoy, el precio es de 9,90 euros por media hora.
Muelle de Calvo Sotelo
Entrada gratuita a la Torre de Hércules
De 10.00 a 16.00 horas | Todos los lunes la entrada a la Torre de Hércules es gratuita, aunque es necesario retirar el ticket antes de subir. Es un monumento patrimonio de la humanidad.
Torre de Hércules
