¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 5 de enero

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Vista de la Torre de Hércules desde el paseo marítimo.

Vista de la Torre de Hércules desde el paseo marítimo. / LOC

RAC

Pista de patinaje, en el muelle de Calvo Sotelo

De 11.00 a 23.00 horas | La pista de patinaje sobre hielo estará abierta durante la jornada de hoy, el precio es de 9,90 euros por media hora.

Muelle de Calvo Sotelo

Entrada gratuita a la Torre de Hércules

De 10.00 a 16.00 horas | Todos los lunes la entrada a la Torre de Hércules es gratuita, aunque es necesario retirar el ticket antes de subir. Es un monumento patrimonio de la humanidad.

Torre de Hércules

