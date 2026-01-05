Crisis en las escuelas deportivas del Concello de A Coruña: la empresa de vivienda se hace cargo de su gestión

La Empresa Municipal de Vivienda de A Coruña (Emvsa) se hará cargo, una vez más, de un servicio que nada tiene que ver con el fin con el que fue creada. La crisis en las escuelas deportivas municipales, inmersa desde hace meses en protestas y paros por impagos de salarios de la concesionaria, Serviplus, ha abocado al ente municipal a asumir la gestión. El contrato está en precario desde noviembre de este año y, por tanto, en prórroga forzosa. La empresa ha presentado la renuncia a seguir en esta situación y el Gobierno local, en junta extraordinaria celebrada esta misma mañana, ha aceptado la finalización del mismo y realizado la encomienda a Emvsa "con carácter temporal y transitorio" hasta la nueva adjudicación. Los problemas de Serviplus también se extienden a los programas de ocio y talleres del Ágora y el Forum, con centenares de usuarios y situaciones de impagos a los monitores y profesores.

Fuentes municipales asguraban a mediados del mes pasado que el Concello estaba tomando "todas las medidas para que la empresa" cumpliese "con sus obligaciones laborales con todos los trabajadores». Envió entonces a Serviplus un requerimiento formal para que procediese a abonar las nóminas pendientes a los monitores de las escuelas deportivas, para lo que establecía un plazo de tres días desde la notificación de la advertencia. De no hacerlo, advertía de que tomaría medidas. Son 42 los trabajadores afectados.

Fórum y Ágora

El concejal de Cutura, Gonzalo Castro, se reunió en la víspera de Nochebuena con tres centenares de usuarios de los programas de ocio municipales que ofrecen el centro Ágora y el Fórum Metropolitano, que le reclamaron que subsanase los impagos a los profesionales de este servicio y mantuviese el nivel de actividades y profesorado. La empresa concesionaria, Serviplus, debe atrasos a varios de ellos, que, según denunciaron los usuarios ante el concejal, se remontan ya al curso pasado.

El PP exige que se pague a la plantilla

El Partido Popular de A Coruña exige al Gobierno municipal que garantice el pago inmediato de toda la deuda a los trabajadores de las escuelas deportivas. En un comunicado, recuerdan que han denunciado reiteradamente la situación, "consecuencia de la negligencia" del Ejecutivo municipal, "incapaz de licitar a tiempo los nuevos contratos para que entren en vigor nada más acabar los anteriores, y la falta de control sobre la ejecución correcta de los mismos". Denuncian que los trabajadores de las escuelas deportivas municipales, cuyo contrato acabó en noviembre, no han cobrado ni la nómina de diciembre ni la paga extra, tras tener también problema para percibir la de noviembre. "Todo esto no hubiese sucedido si el nuevo contrato estuviese adjudicado en tiempo y forma para que una nueva empresa se hiciese cargo del servicio en noviembre, cuando acabó el anterior y que desde entonces prestaba el servicio en precario", advierten.