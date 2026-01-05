Así detuvo A Coruña el alza de pisos turísticos: ahora quiere cerrar centenares

Después de años de crecimiento sostenido, el 1 de junio del año pasado A Coruña registró el máximo de pisos turísticos desde que la Xunta empezó a recopilar datos, en 2017. Había dados de alta en la Xunta un total de 1.405 viviendas de uso turístico, el doble que en marzo de 2023. Pocos días después, el PSOE y el BNG dieron luz verde, en el pleno municipal, a la primera ordenanza que las regula en la ciudad, con ánimo de limitarlas. Hasta el momento el número no ha bajado significativamente, y el 1 de enero de 2026 había 1.348, apenas nueve menos que a inicios del año pasado. La previsión es que en este ejercicio descienda significativamente, pues el Concello empezó una campaña para eliminar las viviendas de uso turístico que, considera, no cumplen el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), y planea cerrar centenares.

Y, aunque aún no se han visto las consecuencias completas de esta nueva política, la implantación de la ordenanza sí ha permitido contener las subidas de los últimos años. En enero de 2018 apenas había 141 viviendas de uso turístico en la ciudad, pero un año después ya eran cerca de 260, y a inicios de 2020 sumaban 365. El covid no logró contenerlos, y en enero de 2021 la cifra ya se acercaba a las 460, con cerca de 580 en 2022. En 2023 el número registrado en la Xunta era de 713, aproximadamente la mitad que ahora, y a inicios de 2024 ya habían escalado hasta las 1.180. El año 2025, por tanto, fue el único en el que el número de viviendas de uso turístico no creció.

Y la expectativa del Gobierno local coruñés es convertir la congelación de 2025 en un descenso a lo largo de 2026. De acuerdo con el concejal de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, de las 1.348 viviendas de uso turístico abiertas en diciembre (el mismo número que el 1 de enero), un total de 747 no cumplen los requisitos para estar abiertas. Según insistió en el pleno del mes pasado, estas «no son legales y tienen que desaparecer en los próximos meses». El PGOM coruñés, aprobado en 2013, no menciona explícitamente los pisos turísticos, pero el Concello, equiparándolos a negocios, los limita, con carácter general, a edificios exclusivos, bajos y primeros pisos que no estén situados encima de una vivienda.

Durante la tramitación de la ordenanza, y en respuesta a alegaciones, el Concello descartó que los pisos turísticos ya abiertos tengan «derechos adquiridos» y les reclama conseguir una habilitación municipal si no quieren cerrar. De acuerdo con Díaz Gallego, a la altura del pasado 11 de diciembre solo 212 viviendas de uso turístico habían pedido regularizarse al Concello.

La ordenanza también contempla que se determinen distritos saturados, esto es, zonas en las que hay más de 0,5 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes y en las que se prohibiría abrir más. Según calculó este diario o en julio con datos del Colexio de Arquitectos , se daba este caso en cuatro distritos de la ciudad: Ciudad Vieja y Pescadería; Monte Alto, As Atochas y Zalaeta; la zona de las plazas de Lugo, Galicia y Vigo, Juan Flórez, Cuatro Caminos y Tabacos; y Os Mallos-Sagrada Familia. El PSOE respaldó el mes pasado una moción del BNG para realizar un estudio de distritos.

La moción, como la ordenanza, tuvo el voto en contra del PP, que considera que los pisos turístico no constituyen «un problema en la ciudad» y acusa a PSOE y BNG de discurso «turismofóbico». La asociación gallega de propietarios, Aviturga, también se ha opuesto a las medidas municipales, reclamando que se respetasen los pisos turísticos existentes y que antes de aprobar una ordenanza se modificase el PGOM. La entidad ha llevado la ordenanza a los tribunales.

Caídas en Santiago y Vigo

A Coruña no es la primera ciudad gallega en regular las viviendas de uso turístico. En Santiago se cambió el PGOM para limitarlas ya en 2023, y a finales de 2024 aprobó una ordenanza específica. Entre el 1 de enero de 2025 y la misma fecha de 2026 los pisos turísticos registrados bajaron un 11,2%, el mayor descenso de las ciudades gallegas. Ahora hay 668, trece menos que en enero de 2020, antes del covid, y los números han permanecido relativamente estables durante esta década.

Vigo aprobó un nuevo PGOM el año pasado, y este limita los inmuebles en los que se pueden situar los pisos turísticos. El Concello vigués prepara una ordenanza específica para las viviendas de uso turístico, a las que acusa de afectar a los precios de alquiler, pero durante 2025, incluso sin esta normativa, ya disminuyeron. El 1 de enero de ese año había 2.173, más del doble que al inicio de 2023, pero doce meses después han bajado a 2.129, un 2,1% menos.

En el resto de grandes ciudades gallegas nunca ha habido un descenso de pisos turísticos en términos anuales desde enero de 2018, y en el ejercicio pasado han seguido creciendo, si bien a velocidades diferentes. En Pontevedra la cifra subió un 2,1% el año pasado, hasta las 488, y en Ourense el salto fue del 10,9%, con 468 dados de alta en el registro de la Xunta. En Lugo el salto fue del 23,3%, hasta las 391 actuales, mientras que en Ferrol las viviendas de uso turístico aumentaron más de un 33,7% en 2025, y actualmente son 345.