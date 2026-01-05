Enfermeras de A Coruña reclaman de forma masiva al Sergas pluses sin percibir durante bajas laborales
El sindicato Satse impulsa la demanda de los complementos por nocturnidad y festividad
En el área sanitaria coruñesa llevan tramitadas unas 150 peticiones, aunque «pueden ser más»
A. B. / A. C. / M. H.
El Sindicato de Enfermería Satse ha iniciado la reclamación masiva de los complementos por nocturnidad y festividad que enfermeras y fisioterapeutas del Servizo Galego de Saúde (Sergas) no han percibido durante bajas laborales. Solo en el área sanitaria de A Coruña y Cee llevan tramitadas alrededor de 150 peticiones, «algunas ya en vía de recursos de alzada», apunta el secretario autonómico de acción sindical de Satse Galicia, Manuel Fariñas Álvarez, quien anticipa que «pueden ser más».
Fallos del Supremo
Varias sentencias del Tribunal Supremo, dictadas el 25 de junio de este año, han abierto la puerta a estas reclamaciones, especifican desde Satse. Los fallos reconocen el derecho de funcionarios del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Vigo a percibir los complementos de festividad y nocturnidad en periodos de vacaciones anuales, incapacidad temporal, permisos por asuntos propios y demás permisos retribuidos.
Satse tramita las reclamaciones, «a nivel Galicia, desde hace meses». «Desde que conocimos esa sentencia del Supremo. Tanto de enfermeras, como de fisioterapeutas. Hicimos un modelo de reclamación individualizado para cada caso con los servicios jurídicos del sindicato», detallan
Fariñas explica que Satse tramita las reclamaciones, «a nivel Galicia, desde hace meses». «Desde que conocimos esa sentencia del Supremo. Tanto de enfermeras, como de fisioterapeutas. Hicimos un modelo de reclamación individualizado para cada caso con los servicios jurídicos del sindicato», detalla el secretario autonómico de acción sindical de Satse, quien calcula que, hasta ahora, «se han presentado unas 150 reclamaciones» solo en la demarcación sanitaria coruñesa, «algunas en vía de recurso de alzada», aunque «pueden ser más».
Retroactividad
«Puede que haya gente que, por falta de tiempo u otros motivos, no haya reclamado aún. Están a tiempo de hacerlo», resalta Fariñas, antes de exponer que, además, «hay unos plazos de retroactividad». «Estamos reclamando desde cuatro años atrás (2021). Se incluyen bajas y permisos retribuidos», refiere el secretario autonómico de acción sindical de Satse Galicia, quien incide en que no se trata de una reclamación colectiva, sino muchas individuales, en las que se contemplan las circunstancias particulares de cada uno. Para agilizar los trámites, solicitan a los profesionales que acudan con la documentación de los periodos de bajas que han tenido en los últimos cuatro años, que es el plazo de aplicación reconocido por el Supremo.
El sindicato tiene ya una primera sentencia a favor, pero del personal de Enfermería que trabaja en los centros sociosanitarios de la Consellería de Política Social, que sí es personal funcionario
De primeras, «el Sergas contesta negativamente» a estas pretensiones, indica Fariñas, quien puntualiza que la diferencia con las sentencias ya emitidas por el alto tribunal es que las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública gallega son personal estatutario (empleado público estable de sanidad) y no funcionarial (de la administración en general), aunque el sindicato defiende que son equiparables.
Satse tiene ya una primera sentencia a favor, pero del personal de Enfermería que trabaja en los centros sociosanitarios de la Consellería de Política Social, que sí es personal funcionario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»