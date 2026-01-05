Enfermeras de A Coruña reclaman de forma masiva al Sergas pluses sin percibir durante bajas laborales

El Sindicato de Enfermería Satse ha iniciado la reclamación masiva de los complementos por nocturnidad y festividad que enfermeras y fisioterapeutas del Servizo Galego de Saúde (Sergas) no han percibido durante bajas laborales. Solo en el área sanitaria de A Coruña y Cee llevan tramitadas alrededor de 150 peticiones, «algunas ya en vía de recursos de alzada», apunta el secretario autonómico de acción sindical de Satse Galicia, Manuel Fariñas Álvarez, quien anticipa que «pueden ser más».

Fallos del Supremo

Varias sentencias del Tribunal Supremo, dictadas el 25 de junio de este año, han abierto la puerta a estas reclamaciones, especifican desde Satse. Los fallos reconocen el derecho de funcionarios del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Vigo a percibir los complementos de festividad y nocturnidad en periodos de vacaciones anuales, incapacidad temporal, permisos por asuntos propios y demás permisos retribuidos.

Fariñas explica que Satse tramita las reclamaciones, «a nivel Galicia, desde hace meses». «Desde que conocimos esa sentencia del Supremo. Tanto de enfermeras, como de fisioterapeutas. Hicimos un modelo de reclamación individualizado para cada caso con los servicios jurídicos del sindicato», detalla el secretario autonómico de acción sindical de Satse, quien calcula que, hasta ahora, «se han presentado unas 150 reclamaciones» solo en la demarcación sanitaria coruñesa, «algunas en vía de recurso de alzada», aunque «pueden ser más».

Manuel Fariñas, secretario autonómico de acción sindical de Satse Galicia. / LOC

Retroactividad

«Puede que haya gente que, por falta de tiempo u otros motivos, no haya reclamado aún. Están a tiempo de hacerlo», resalta Fariñas, antes de exponer que, además, «hay unos plazos de retroactividad». «Estamos reclamando desde cuatro años atrás (2021). Se incluyen bajas y permisos retribuidos», refiere el secretario autonómico de acción sindical de Satse Galicia, quien incide en que no se trata de una reclamación colectiva, sino muchas individuales, en las que se contemplan las circunstancias particulares de cada uno. Para agilizar los trámites, solicitan a los profesionales que acudan con la documentación de los periodos de bajas que han tenido en los últimos cuatro años, que es el plazo de aplicación reconocido por el Supremo.

De primeras, «el Sergas contesta negativamente» a estas pretensiones, indica Fariñas, quien puntualiza que la diferencia con las sentencias ya emitidas por el alto tribunal es que las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública gallega son personal estatutario (empleado público estable de sanidad) y no funcionarial (de la administración en general), aunque el sindicato defiende que son equiparables.

Satse tiene ya una primera sentencia a favor, pero del personal de Enfermería que trabaja en los centros sociosanitarios de la Consellería de Política Social, que sí es personal funcionario.