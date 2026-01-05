Llega el día más mágico del año: todo lo que tienes que saber de la Cabalgata de Reyes de A Coruña

Los más pequeños esperan con ilusión la noche más mágica del año. Antes de que Melchor, Gaspar y Baltasar visiten las casas de los coruñeses para dejar sus regalos, desfilarán por la ciudad en la esperada Cabalgata de Reyes. El eclipse solar protagonizará la temática de un desfile que partirá desde Vioño hasta finalizar en María Pita.

Recorrido

Este año, el recorrido comenzará en la calle Revolución Francesa, en el barrio de Vioño, y se prolongará unos 4,4 kilómetros hasta su llegada a la plaza de María Pita, previa actuaciónde Pulpiño Viascón sobre las 19.00 horas. La Cabalgata saldrá a las 17.30 horas para desfilar por la calle Igualdade, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, Avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, cuesta de la Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de la Marina, avenida de Montoto, Puerta Real, María Barbeito y finalmente, la plaza de María Pita. En esta web, puede consultarse un mapa interactivo del recorrido ilustrado con pictogramas.

Carrozas

Los Reyes Magos contarán en el desfile con trece carrozas, 500 figurantes y 170 artistas de 16 compañías que repartirán 7,5 toneladas de caramelos en la tarde de este lunes por las calles de A Coruña. Como novedad, a la tradicional carroza de los bomberos, este 2026 se suma un tren de la Policía Local para acompañar a sus Majestades de Oriente, además de tres carrozas municipales y otras siete de entidades colaboradoras. La temática girará alrededor del eclipse solar que se podrá ver este año.La carroza de Marineda City encabezará el desfile por primera vez con una gran estrella. Por su parte, Bonilla dará churros y chocolate a los niños que vayan en el desfile.

Tiempo

La previsión de Meteogalicia obliga a salir con el paraguas de casa. La posibilidad de precipitaciones es del 50%, por lo que no se descartan. La hora más critica serán las 20.00 horas, donde sube al 75%. Además, se espera frío: en A Coruña las mínimas bajarán hasta los 2 grados y las máximas hoy no superarán los 9 grados, según las previsiones de Meteogalicia.

Seguridad

Habrá más de 200 profesionales de seguridad entre Policía Local, Protección Civil y Servicios Sanitarios, que se distribuirán en 76 puntos a lo largo de todo el recorrido. En total, todo el dispositivo estará integrado por más de 1.200 personas.

Tráfico

Con motivo de los preparativos para la Cabalgata de Reyes, desde la medianoche de este domingo no está permitido estacionar en las calles Revolución Francesa, Igualdade, Pérez Ardá (en el margen derecho), avenida Fernández Latorre, cuesta de la Palloza (margen derecho) y Primo de Rivera (margen izquierdo). A lo largo del itinerario, se instalarán cuatro puntos de asistencia sanitaria en Pérez Ardá, Primo de Rivera, plaza de Ourense, Manuel Casás (con ambulancia medicalizada) y María Pita. También habrá un dispositivo de tráfico para reducir al mínimo los cortes de circulación: La entrada a la estación de autobuses será uno de los puntos especialmente sensibles. En Pérez Ardá, se establecerá el paso de autocares desde Salgado Torres y con salida hacia avenida de Chile. En Plaza de Ourense se mantendrá abierto el tráfico en sentido entrada y salida. En el acceso a Alfonso Molina desde Linares Rivas se habilitará un carril por sentido. Todas las calles del recorrido permanecerán cerradas durante el paso de la Cabalgata y se irán abriendo de forma paulatina tras el paso de la comitiva y del público asistente. También la Avenida de Arteixo se cerrará para evitar incidencias, así como el acceso peatonal en el tramo que va de Entrejardines al Obelisco por motivos de seguridad.

Inclusión

El Concello incorporará medidas para que todos disfruten de la Cabalgata en igualdad de condiciones. Gracias a la colaboración con ENKI se instalarán en el teatro Colón un puesto de préstamo de cascos de reducción de ruido para facilitar que niños con trastorno del espectro del autismo y con dificultades en el procesamiento sensorial puedan disfrutar plenamente de la Cabalgata. Ya en las últimas ediciones, se incorporaron medidas para fomentar la participación de personas con diversidad funcional, con zonas accesibles y espacios prioritarios para personas con movilidad reducida en puntos estratégicos del recorrido, así como zonas sin ruido pensadas para personas con hipersensibilidad auditiva.