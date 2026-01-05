Las rebajas arrancan con nuevas movilizaciones del textil en A Coruña

Las rebajas arrancan este miércoles con movilizaciones en A Coruña para reclamar mejoras laborales. Los trabajadores del comercio textil de A Coruña están convocados a una nueva jornada de huelga este miércoles 7 en demanda de una negociación autonómica frente al convenio estatal que pretende instalar “peores condiciones”, según denuncian los sindicatos CIG y UGT. Cifran en unas 2.500 personas y unas 40 empresas las afectadas por la problemática. Al nuevo paro, de 24 horas, se sumará una manifestación que arrancará de la plaza de Lugo a las 12.00 horas para recorrer las calles del centro hasta el Obelisco.

Tras la movilización del pasado miércoles 10 de diciembre, la asociación del sector textil ARTE, que agrupa a grandes empresas como Inditex, Mango, H&M, Primark o Cortefiel, aceptó iniciar la negociación, por lo que la central sindical nacionalista solicitó a través del Consello Galego de Relacións Laborais reuniones con las patronales provinciales para acordar un marco que establezca prioridad a la hora de aplicar los convenios provinciales. Señalan que todavía están a la espera de una respuesta para no aplicar el convenio estatal de ARTE en el caso de que entrase en vigor, por lo que han decidido llevar a cabo una nueva convocatoria de huelga.

Entre las condiciones económicas y laborales que supondría la aplicación del convenio estatal, los sindicatos alertan de salarios más bajos, de entre 2.000 y 3.000 euros anuales menos, la eliminación de antigüedad y permanencia, suprimir la voluntariedad de los domingos y festivos, introducir la flexibilización en los calendarios y los horarios y recortar los suplementos en situaciones de incapacidad temporal.

La CIG recuerda que en la negociación de este convenio se prescindiría del sindicato nacionalista, con representación mayoritaria en la negociación de los convenios provinciales, lo que supondría "congelar durante años las mejoras laborales y salariales conseguidas" y "desmovilizar a los trabajadores del sector".