Los Reyes Magos ya están en A Coruña: reivindican la "magia de sanar" de los profesionales del Materno

Los Reyes Magos ya están en A Coruña y, como es tradición, su primera visita en la ciudad ha sido a los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (Chuac), a quienes Melchor, Gaspar y Baltasar han querido llevar "la magia de sanar".

"El mejor regalo para nosotros es la felicidad de los niños", resaltó Baltasar, a su llegada al centro hospitalario, donde recordó que, para Sus Majestades de Oriente, "es un placer" visitar el Materno y "hacer felices" a los pequeños hospitalizados.

"La visita al hospital es imprescindible. Es el primer sitio al que tenemos que venir porque aquí están los niños que están tratando de ponerse bien y mejorar. Para esto tenemos al personal sanitario, que son los que realmente aportan la magia. La magia de sanar y la ilusión para que estos niños puedan volver a sus casas", añadió Gaspar, quien incidió en que el Materno ha de ser siempre "el primer lugar" que visitar, "sin ninguna duda".

"Y después, ya esta tarde, da igual el tiempo que haga. Vamos a ir sí o sí a todas las cabalgatas. Y, desde luego, a todas las casas de los niños. Así que les damos las gracias por su ilusión, y a los profesionales sanitarios por su magia en el trabajo y en el desempeño que hacen cada día", subrayó.

Por su parte, Melchor recordó que "la visita a los hospitales" es "siempre" su "primera parada", porque los pequeños ingresados "por la tarde, no pueden acudir a la Cabalgata".

"Y son justo estos niños los que más necesitan que estemos más cerca de ellos. Por la tarde vamos a ver a muchos pequeños, a muchas familias, a mucha gente. Y a estos es a los que, principalmente, necesitamos ver, estar con ellos y que sientan que, a pesar de no poder asistir a la Cabalgata, estamos aquí, cerca de ellos", destacó Melchor, quien reivindicó que "esa es", precisamente, "la magia de la Navidad". "Que siempre estamos cerca", sentenció.