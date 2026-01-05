Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban una veintena de paquetes en oficinas de Correos de O Castrillón y A Sardiñeira

Los ladrones forzaron las cerraduras de ambos locales. La Policía Nacional ha abierto una investigación

Oficina de Correos de O Castrillón.

Oficina de Correos de O Castrillón. / Fran Martínez

RAC

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el robo de una veintena de paquetes en sendas oficinas de Correos en A Coruña, según han informado fuentes policiales consultas por Europa Press.

Uno de los robos se produjo en la noche del 30 al 31 de diciembre y otro en días previos de ese mismo mes para lo que se forzaron las cerraduras de ambos locales.

Una de las oficinas está situada en el barrio de O Castrillón mientras que la otra es la ubicada en la zona de A Sardiñeira, han precisado las fuentes consultadas.

Por estos hechos, la Policía Nacional ha abierto una investigación sin que por ahora se conozca el contenido del material sustraído por parte de los responsables.

Las rebajas arrancan con nuevas movilizaciones del textil en A Coruña

Los Reyes Magos ya están en A Coruña: reivindican la "magia de sanar" de los profesionales del Materno

Crisis en las escuelas deportivas del Concello de A Coruña: la empresa de vivienda se hace cargo de su gestión

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 5 de enero

Roban una veintena de paquetes en oficinas de Correos de O Castrillón y A Sardiñeira

Llega el día más mágico del año: todo lo que tienes que saber de la Cabalgata de Reyes de A Coruña

Consulta los cambios en las rutas del bus urbano de A Coruña durante la cabalgata de los Reyes Magos

