Un roedor provoca un cortocircuito y obliga a intervenir a los bomberos de A Coruña

Ocurrió anoche en un edificio de la avenida Salvador de Madariaga

Bomberos de A Coruña durante una intervención.

Bomberos de A Coruña durante una intervención. / Casteleiro

RAC

Los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir anoche a un edificio de la avenida Salvador de Madariaga por culpa de un roedor. Ocurrió anoche, alrededor de las 23.20 horas. Explican los bomberos que recibieron un aviso de los vecinos de un inmueble que alertaban de que "se estaban produciendo unas explosiones en el cuadro eléctrico general". Los efectivos de emergencias comprobaron, una vez en el lugar, que las explosiones eran debidas a que había entrado un roedor en el cuadro eléctrico y "se estaba produciendo un corto". Los bomberos retiraron el roedor y pudieron así restablecer la corriente en el edificio.

Apenas veinte minutos antes, alrededor de las 23.00h, los bomberos habían acudido a la calle Socorro para retirar tres bolardos y algunos restos de losetas y de aceite tras una colisión de un turismo.

