Rogelio Groba:«Trabajaremos para que la fundación se quede y no sucumbir a los cantos de sirena de Suiza e Inglaterra»

La Fundación Rogelio Groba edita el libro El sueño inmortal de Rogelio Groba, una aproximación a la vida y la obra del maestro «con sus luces y sus sombras», escrito por el periodista Javier Álvarez Vizoso, para reivindicar su legado y para que su figura no se olvide.

¿Cómo nace la idea de hacer este libro que cuente la historia de Groba cuando ya hay varios?

Decidimos hacer este libro con Javier Á. Vizoso porque a mí me gusta muchísimo cómo aborda el ensayo, es una manera muy periodística, muy directa, y queríamos que reflejase también una etapa de la historia de la música en Galicia, que reflejase la atmósfera que rodeó a la figura de mi padre, que hablase de mi padre con sus luces y sus sombras, con sus anhelos y sus batallas, pero también que hiciese una reflexión sobre qué ha sucedido en estos últimos años.

¿A qué se refiere?

Mi padre es un compositor que nació en 1930 y falleció la Nochevieja de 2022, a 16 días de cumplir 93 años. Y ha sido un compositor crucial en el desarrollo de la música clásica en Galicia y no solo en Galicia, ha dominado todos los géneros, tiene una obra extensísima e importantísima. Desde el punto de vista de su propia personalidad, es una obra muy reconocible, con mucha sinceridad. Queríamos que se hiciese un ensayo sobre el plan que tenía él creacional, sobre qué quería para sí mismo y para el desarrollo de la música, y que también abordase esa parte que fue dinamizadora de la música, de creación de conservatorios, que hablase de su concepto pedagógico y del desarrollo de la música clásica en Galicia, tanto en la dirección de la orquesta municipal como también en la creación de la Sinfónica de Galicia, que reflejase todo lo que hizo. Necesitamos documentos que nos acrediten qué ha sucedido en nuestra historia artística y creo que es interesantísimo que todos estos documentos funcionen a la par del conocimiento de la propia música que ha creado.

La obra de Groba sigue estando vigente, ¿hay posibilidad de que se difunda y se extienda todavía más o estamos en su mejor momento?

Nuestra labor principal es que se divulgue no solo su figura sino su legado, son más de 600 obras de todos los géneros que creemos que no está suficientemente presente. En la Fundación Rogelio Groba y en la Orquesta de Cámara Galega, consideramos que en España no practicamos demasiado el proselitismo con nuestros grandes compositores, no son suficientemente programados. Somos un país que no programa toda la música española que debería y eso no es bueno porque tanto los alumnos como los melómanos, como toda la gente que nos dedicamos a las artes, necesitamos conocer quiénes eran nuestros grandes compositores. Necesitamos difundir, cuidar, cultivar y mimar la creación de nuestros grandes artistas. Esto es un ejercicio más de difusión, de acercamiento a una figura, de conocimiento, y bienvenido sea si sirve para que la gente se anime a escuchar su música, a acercarse a una forma de ver nuestra querida Galicia con un sentimiento muy sincero y utilizando también el folclore como recurso etnográfico crucial en su creación. Groba creó una música muy intensa, muy directa, muy energética, muy personal y con un estilo muy marcado.

¿Sigue en peligro la fundación, sigue encima de la mesa la posibilidad de llevarla a otro país?

Hemos tenido dos ofertas muy interesantes y ahora estamos en conversaciones para que se pueda crear. Estamos avanzando, pero necesitamos sentar bien las bases para que el proyecto sea como nosotros queremos que sea, un proyecto proactivo, no un proyecto solo de depósito, sino que realmente siga lo que ha sido la Fundación Rogelio Groba y la orquesta, una verdadera célula de creación artística.

¿En qué sentido?

Nosotros cuidamos las obras, las digitalizamos, las preparamos, las ponemos en los atriles y hacemos el ejercicio de que lleguen a los oídos de los oyentes para que se cierre el círculo. Y esa es la idea total de una célula de creación artística como es la Fundación Rogelio Groba y la Orquesta de Cámara Gallega, no solo que el legado esté en un cajón y que algunos estudiosos se acerquen a ella, que también, pero lo fundamental es la acción en el directo, que el público pueda disfrutar de lo que es realmente una música creada con este nivel artístico tan interesante.

¿De dónde vienen esas dos propuestas?

De Suiza y de Inglaterra. En nuestro país necesitamos hacer un ejercicio humilde, sincero, pero también valiente para mejorar nuestro nivel de difusión de la música clásica. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía desde Galicia para que nos pongamos a un nivel europeo, donde tienen más tradición y han hecho mejor las cosas.

¿La idea es ya que se vaya? ¿Han descartado quedarse?

No, yo quiero intentarlo hasta el último aliento. Filosóficamente mi padre fue un gran galeguista y su deseo era que se quedase aquí. Pero las instituciones tienen que dar un paso al frente. En eso estamos trabajando. Hemos tenido ya varias reuniones para intentar que se formalicen con más intensidad las ofertas. Sí que es cierto que el Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado por unanimidad en el Pleno su deseo expreso de que la fundación se quede en la ciudad y agradecemos la generosidad de los grupos para que tanto la fundación como la orquesta puedan desarrollar su trabajo en el entorno más cercano. Se ha aprobado la creación de un Espacio Groba que estamos ahora perfilando y liderando desde A Coruña, que es una ciudad que se ha caracterizado siempre por ser un faro de cultura y de emprendimiento. Vamos a ser positivos en ese aspecto para no tener que sucumbir a los cantos de sirena de Suiza e Inglaterra. Esta fundación es un orgullo para todos los gallegos y no tiene que exiliarse ni estar condenada al ostracismo. Mi deseo es que, después de tantos años trabajando —31 con la orquesta y 24 años con la fundación— la música sea de disfrute de todos los melómanos de este país y que la ciudad siga siendo el buque insignia de lo que se puede hacer desde Galicia para el mundo. Trabajaremos con firmeza para lograr este objetivo

Cuando su padre empezó a componer el mundo era completamente diferente al que ahora vivimos, ¿cómo eran sus partituras?

Y más que va a cambiar con la inteligencia artificial. En la época de mi padre todo era mucho más auténtico y mucho más artesanal, lo cual humaniza más el proceso. Lo ralentiza porque él tuvo que escribir toda su obra a mano, de una forma muy bella, artísticamente muy interesante, porque escribió la mayoría de su obra en papel vegetal, con tinta china de tres gramajes, incluso verlo parece una expresión pictórica muy interesante. Era una manera muy especial de componer, era una escritura automática, no bosquejaba, iba directamente a la partitura porque tenía una grandísima capacidad de volcar estructuras sinfónicas a la caída. A pesar de todo el tiempo que tuvo que estar escribiendo con tinta china nota a nota pudo componer de manera prolífica, todo esto dice mucho del trabajo artesanal y creacional de una persona que se dedicó a mirar hacia adentro y a componer con esta energía y con esta buena maestría.

Incluso fue músico contra todo pronóstico, empezó en la banda de su parroquia, Guláns, en Ponteareas, en la posguerra.

Vivió la Guerra Civil entre los seis 6 y los nueve años, con gran esfuerzo y luchando por un ideal artístico, se dedicó a su grandísima pasión que era la composición, la dirección y el emprendimiento musical en el ámbito de la música clásica. Por eso también se fue a Suiza a beber de las fuentes centroeuropeas y a tener contacto con grandes músicos y a impregnarse de toda esa tradición y conocimiento. Mostraremos su historia en un libro disco para los niños, porque su vida habla de que cualquier persona que tenga una pasión y un talento puede sobrellevar las dificultades de haber nacido con muy pocos medios y poder llegar a perseguir su plan ideal de vida artística. Fue una persona luchadora y un grandísimo trabajador. Creo que es un gran ejemplo para futuros grandes compositores que pueda dar nuestro país.