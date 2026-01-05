Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vistazo a la guía de la música de 2014

ANTÓN PERULEIRO

El músico y productor coruñés Álex Paredes dedica su última publicación en redes sociales a la vinculación de A Coruña con la música. Xoel López, Carlos Ares, Triángulo de Amor Bizarro y Sés son algunos de los artistas que aparecen en un directorio musical de A Coruña del año 2014 que protagoniza la pieza audiovisual. Paredes recomienda a sus usuarios que se sumerjan en el repertorio de Lovely Luna, un proyecto de Xoel con Félix Arias.

TEMAS

