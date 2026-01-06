El Ayuntamiento asume las escuelas deportivas hasta el nuevo contrato

La Empresa de Vivienda de A Coruña (Emvsa) se hará cargo, una vez más, de un servicio que nada tiene que ver con el fin con el que fue creada. La crisis en las escuelas deportivas municipales, inmersa desde hace meses en protestas y paros por impagos de salarios de la concesionaria, Serviplustotal, ha abocado al Concello a asumir la gestión a través del ente municipal. Será al menos durante seis meses, hasta que se elija una nueva contratista y, para ello, las arcas municipales inyectarán casi medio millón de euros. Las escuelas tienen más de 3.500 usuarios, según datos municipales. Los trabajadores, a los que no se les ha presentado solución para cobrar el mes de diciembre que se les debe, mantienen los paros previstos a partir del jueves.

El contrato está en precario desde noviembre de 2025: es decir, el periodo por el que debía prestarse terminó sin que el Ayuntamiento hubiese resuelto un nuevo concurso, por lo que obligó a la empresa a seguir prestando el servicio. Comenzó en 2021 por dos años más dos prorrogables. Finalizado este plazo, la empresa ha presentado la renuncia a seguir en esta situación y el Gobierno local, en junta extraordinaria celebrada este lunes, aceptó la finalización del mismo y realizó la encomienda a Emvsa «con carácter temporal y transitorio» hasta la nueva adjudicación. Los trabajadores, a los que se les adeuda varios salarios, no quedan subrogados, al ser una solución puente hasta la elección de una nueva empresa, que sí asumirá el personal. Hay un total de 42 trabajadores afectados.

Nóminas pendientes

El último año de concesión ha sido convulso. En abril, el Gobierno local reclamó a la empresa una declaración responsable de que estaba al corriente de pagos a los contratistas. Y, tras las denuncias de impagos de los trabajadores, el Ejecutivo solicitó justificantes bancarios del abono de nóminas. Lo hizo el 16 de diciembre, el mismo día que Serviplustotal, que sufre problemas económicos y tiene múltiples concesiones en varios municipios, solicitó deshacerse del servicio y recuperar la garantía.

«En las últimas semanas anunciamos medidas. Las adjudicatarias tienen que cumplir con las obligaciones que figuran en los pliegos y, de no hacerlo, asumir las consecuencias», indicó ayer la alcaldesa, Inés Rey, a través de una nota de prensa, en la que avanza que se abrirá un expediente para «la imposición de penalidades a la firma en caso de que no se paguen las nóminas pendientes, contemplando la posible incautación de la garantía». La encomienda, aprobada con el plácet de Intervención, tiene efecto retroactivo, por lo que Emvsa asumirá los salarios desde el 1 enero.

Pero el abono de las nóminas adeudadas es algo que preocupa a los trabajadores de Serviplustotal, que ayer manifestaban «incertidumbre» sobre lo que pasará a partir de este momento. Esperan tener una reunión con Emvsa cuanto antes. Les habían pagado medio noviembre y, hace unos días, llegó a sus cuentas el otro medio mes. Siguen sin saber nada de diciembre ni la extra, más obligaciones pendientes anteriores.

Huelga a partir del jueves

Las jornadas de huelga previstas a partir de esta semana —8, 9, 12 y 13 de enero— no serán desconvocadas. Fuentes de los trabajadores indican que los problemas con los salarios se superpusieron a lo que llevan reclamando meses: mejoras para la plantilla en el pliego de condiciones que prepara el Ayuntamiento para sacar a concurso el servicio. Con las informaciones que tienen, «parece que no se ha atendido a las demandas», lamentan desde la CIG, sindicato mayoritario en el servicio. Habrá manifestaciones y acciones reivindicativas en María Pita y Riazor.

«Un servicio esencial»

La regidora, Inés Rey, explica a través del comunicado municipal que «el Concello tiene recursos económicos y jurídicos para garantizar un servicio esencial como este, y las adjudicatarias que incumplen tienen que saber que tomaremos las medidas precisas para sustentar derechos esenciales de las personas, como el abono puntual de sus nóminas por los trabajos que realizan».

El Partido Popular exigió ayer que garantizase el pago inmediato de toda la deuda al plantel. En un comunicado, los populares recuerdan que han denunciado reiteradamente la situación, «consecuencia de la negligencia» del Ejecutivo de Rey, «incapaz de licitar a tiempo los nuevos contratos para que entren en vigor nada más acabar los anteriores, y la falta de control sobre la ejecución correcta de los mismos».

Problemas en Fórum y Ágora

Los problemas de Serviplustotal también se extienden a los programas de ocio y talleres del Ágora y el Forum, con situaciones de impagos a los monitores. El programa tiene 3.555 plazas para 113 actividades entre ambos centros municipales. Solo el Ágora atiende a 800 vecinos. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, se reunió en la víspera de Nochebuena con tres centenares de usuarios, que le reclamaron que subsanase los impagos a los profesionales de este servicio y mantuviese el nivel de actividades y profesorado.