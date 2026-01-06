Así fue la Cabalgata de A Coruña: La magia de los Reyes venció a la lluvia

Ni el frío ni la lluvia ni el granizo pudieron con la ilusión de ver a los Reyes Magos. La Cabalgata partió de Vioño poco antes de las 18.00 horas con una comitiva formada por trece carrozas, 500 figurantes y 170 artistas de 16 compañías que llegó en torno a las 20.45 horas a la plaza de María Pita. En el centro de la ciudad, pequeños y mayores esperaban expectantes a Melchor, Gaspar y Baltasar resistiendo por momentos bajo una intensa granizada. El tiempo no frenó a las 125.000 personas, que según el Concello acudieron a verla.

Unos niños se entretenían durante la espera jugando al fútbol, uno de ellos luciendo orgulloso un gorro del Dépor y quizás esperando encontrarse una camiseta del mago Yeremay debajo del árbol esta noche. Sobre las 19.30 horas, la comitiva hacía su aparición ante la alegría de los presentes. La Policía Local, como gran novedad, repartía caramelos con disfraces de La Patrulla Canina subida a un pequeño tren decorado para la ocasión. En la megafonía se escuchaban villancicos clásicos como El Burrito Sabanero que Bisbal volvió a poner de moda, pero también música con esencia joven y gallega, como Fillas de Cassandra con su Tataravoa.

Antes de que los Reyes Magos hicieron su aparición, por las calles de la ciudad desfilaban acróbatas subidos en zancos, osos polares y muñecos de nieve gigantes, que unidos al frío que hacía, trasladaban a los presentes al mismísimo círculo polar ártico. La primera carroza fue la que lucía un telescopio en honor al eclipse solar. A continuación siguió Marineda City, que portaba una gran estrella manteniendo esa temática en la que la astronomía, y esas estrellas que guiaron a Sus Majestades de Oriente, eran las grandes protagonistas. Otras entidades como Abanca, Cabreiroá, Bico de Xeado o Desarrolla, que sorprendió con una gran figura de Lego en su carroza, deslumbraron con su encanto.

El momento más esperado se produjo con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos, acompañados de sus pajes, repartieron ilusión y una gran parte de las 7,5 toneladas de caramelos que llevaban las carrozas. Los más pequeños, y algún que otro mayor, se lanzaban con rapidez a coger ese preciado tesoro dulce. La Cabalgata la cerraron por todo lo alto, como no podía ser de otra forma, los Bomberos de A Coruña, que volvieron a levantar al público con su energía y cercanía.

En la plaza de María Pita, la alcaldesa, Inés Rey, esperaba a los Reyes Magos y decía que había pedido unas zapatillas de regalo, después de que se le rompieran las del año pasado. El maestro de ceremonias, amenizaba la espera pidiendo a los presentes que cantaran villancicos, siendo Campana sobre campana, el más repetido por los presentes.

Durante la espera, el mal tiempo volvió a hacer acto de presencia, pero la lluvia respetó la llegada de sus Majestades de Oriente, y las precipitaciones cesaron con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Mientras, los niños que participaron en el desfile, disfrutaron de unos churros con chocolate por cortesía de Bonilla a la Vista.

Ya en el balcón, el rey Melchor abrió el discurso destacando que los niños de A Coruña ayudan mucho a los demás y que por eso vienen con el saco lleno de regalos. Continuó Gaspar deseando que los niños vieran cumplidos sus sueños. El que se llevó más aplausos del público fue Baltasar que pidió a los niños irse pronto a la cama y mantener la ilusión.

Los Reyes Magos habían comenzado el día con una ajetreada agenda que los llevó en primer lugar al Hospital Materno Infantil para reunirse con quienes no podrán acompañarlos por la tarde. Los magos de Oriente llevaron sonrisas a los pequeños hospitalizados para acercarles la magia de la Navidad con el objetivo de que puedan sanar y volver pronto a su hogar.