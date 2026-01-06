Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conduce borracho, sin puntos ni seguro y huye de la Policía en el Agra do Orzán, en A Coruña

Escapó con el coche hasta Travesía de Antonio Pedreira Ríos, aparcó y salió corriendo. Ya tenía dos condenas por lo mismo

Un vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Un vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

Enrique Carballo

El 24 de junio de 2024, la Policía Local de A Coruña dio el alto en la calle Vila de Negreira a un hombre que conducía un turismo después de haber perdido todos los puntos, sin seguro de responsabilidad civil y «tras haber ingerido bebidas alcohólicas que afectaban a sus facultades de atención y reflejos». El hombre no hizo caso y emprendió la huida «por diversas calles del barrio Agra del Orzán» hasta Travesía de Antonio Pedreira Ríos. Ahí paró y «continuó su huida a la carrera», aunque los policías lo capturaron poco después. Presentó 0,68 miligramos de alcohol por litro de aire y ya tenía dos condenas por conducir sin permiso. La Audiencia Nacional confirmó una condena a seis meses de prisión.

