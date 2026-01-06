10 eventos culturales en A Coruña que no te puedes perder este 2026 (y que no son conciertos)

La programación cultural de A Coruña ya cuenta con grandes atractivos para señalar en la agenda de los próximos meses. Recién estrenado el año y todavía con el calendario abierto, hay varios eventos confirmados que sitúan a la ciudad como escenario. Cine, teatro, arte, danza, comedia, astronomía… Seleccionamos varias recomendaciones que harán de A Coruña un foco de interés cultural este 2026.

Eclipse solar

A Coruña será uno de los lugares privilegiados para ver el eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto. Se dejará ver por estas latitudes tras más de cien años sin presenciar un fenómeno de este tipo. La ciudad es una de las pocas áreas idóneas para ver el evento astronómico que atraerá a una gran afluencia de astro turistas.

Exposición de Dalí

Una exposición que relata la historia de Regojo, la empresa textil de Redondela que llegó a vender diez millones de camisetas en una colaboración con Dalí, llega este año a la Fundación Luis Seoane. 'La camisa Dalí', comisariada por la experta en creación de contenidos culturales, Lydia García, muestra documentación, piezas textiles, así como el contrato original entre Dalí y la empresa que permitirán comprender este fenómeno de éxito.

Salvador Dalí y anuncio de la 'Camisa Dalí' / EFE/LOC

Ciclo principal de teatro

El ciclo principal de primavera del teatro Rosalía trae este 2026 a grandes clásicos como Shakespeare y Cervantes. Del 30 al 31 de enero se representará ‘Marcela (una canción de Cervantes)’, dirigida por Leticia Dolera con Celia Freijeiro como protagonista, y del 5 al 6 de junio llegará 'Los dos Hidalgos de Verona', una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Cheek by Jowl y Lazona, bajo la dirección de Declan Donnellan y con Jorge Basanta, Prince Ezeanym, Alberto Gómez Taboada, Receba Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Carmen Mayordomo, Antonio Prieto e Irene Serrano en el reparto.

Festival Quincegotas

Aunque todavía no ha confirmado fecha de su próxima edición, el festival de danza Quincegotas celebrará su novena edición este 2026 para volver a llenar las calles de A Coruña de arte y movimiento. En su última edición, bailarines de catorce compañías de España y Portugal tomaron plazas escaleras y miradores para convertirlos en escenario de danza contemporánea.

Iago López

Fundación MOP

La exposición de la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz se podrá visitar hasta el mes de mayo en la Fundación MOP. Aunque todavía no han trascendido detalles de quién será el próximo protagonista en las instalaciones del muelle de la Batería, la muestra Wonderland permitirá observar de cerca uno de los objetivos que más ha influido en la moda y en las tendencias con su obra vinculada a la música y la cultura popular.

Carlos Pardellas

EMHU

El Encuentro Mundial de Humorismo celebrará su sexta edición en A Coruña del del 23 de abril al 3 de mayo. ‘Piensa en Wilbur’, un espectáculo de humor y acrobacias para toda la familia, y la obra 'Ícaro' de Daniele Finzi Pasca, que también dirigió Corteo ( El Circo del Sol), son algunas de las propuestas destacadas de una programación que promete risas, conversaciones y ocasiones para disfrutar.

Pantomima Full

La comedia también pasará por el auditorio de Palexco el 21 de marzo con el espectáculo ‘Hecho a mano’ de Pantomima Full, el dúo formado por Alberto Casado y el carballés Róber Bodegas. “Donde esté lo artesanal, que se quite lo industrial”, avanzan.

Musical Mamma mia!

Una nueva producción de un musical aplaudido por todo el mundo como Mamma mia! se acercará el próximo verano a la ciudad con varias funciones que tendrán lugar en el Palacio de la Ópera del 16 al 26 de julio. Se han puesto más de 25.000 entradas a la venta.

Musical 'Mamma mia!' / EP

Imaxinaria

El festival internacional de cine de animación Imaxinaria, impulsado por Afundación, celebrará una nueva edición del 11 al 15 de marzo para dar a conocer la animación audiovisual menos conocida entre el público general. También pretende ser un punto de encuentro de profesionales del sector. El director coruñés Alberto Vázquez y Matilde Rodríguez están detrás de su dirección.

Orquesta Sinfónica de Galicia

En el Palacio de la Ópera sonará la música clásica con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Entre las citas destacadas, un concierto el 20 de febrero con el guitarrista Thibaut García y el director Roberto González-Monjas en el que interpretarán 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla, 'El Concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo y 'La Mer', de Claude Debussy.