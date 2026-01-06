La Diputación apoya a entidades de vecinos y mujeres con 225.000 euros
Recibe 25 peticiones para financiar personal de normalización lingüística
La Diputación publicó este lunes una convocatoria de subvenciones dirigida a las asociaciones de vecinos de municipios de menos de 50.000 habitantes y de agrupaciones mujeres de la provincia, con un presupuesto de 225.000 euros. La línea asumirá entre un 20 y un 80% de gastos de actividades de promoción económica que realicen este año, con un importe de entre 1.200 y 20.000 euros pro proyecto.
Las acciones subvencionadas «deberán contribuir de manera efectiva a la mejora de la calidad de vida» de los vecinos y al «fortalecimiento del tejido social y económico local», señala la Diputación. Se financiarán proyectos como programas formativos, actividades culturales, iniciativas de emprendimiento o actuaciones de promoción del comercio local. También acciones de participación ciudadana o que «favorecen la igualdad de oportunidades, el envejecimiento activo y la integración social».
La entidad provincial también abrió una línea de subvenciones dotada con 540.000 euros para financiar la contratación en 2026 de técnicos de normalización por parte de Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, agrupaciones municipales y otras entidades. La ayuda máxima será de 20.000 euros para contratos a jornada completa y de duración anual, y la Diputación ha recibido 25 solicitudes. Los trabajadores contratados realizarán tareas para promover el gallego y asesorará en política lingüística.
