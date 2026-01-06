Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: "Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad"
El mítico bajo en la avenida Buenos Aires reabre tras la jubilación de sus dueños como un espacio dedicado al interiorismo y la decoración manteniendo su nombre
Manitas vuelve a levantar la persiana con una nueva propuesta, pero sin renunciar a su memoria. En el bajo de la avenida Buenos Aires, la tienda que durante 45 años formó parte del paisaje cotidiano del barrio y que cerró este verano tras la jubilación de sus propietarios, inicia ahora una segunda etapa de la mano de Manuel Lazo, interiorista coruñés con una larga trayectoria profesional ligada al sur de España, y su marido.
La continuidad comienza por el nombre. El rótulo de Manitas sigue presidiendo la fachada, una decisión consciente para respetar la historia del local. «Nos quedamos con el nombre de Manitas, sigue siendo Manitas decoración», explica Lazo, que llegó al proyecto tras una propuesta directa de los antiguos dueños. «Nos conocíamos y me plantearon quedarme con el local cuando se jubilaban. Al principio no me apetecía, pero al final llegamos a un acuerdo», reconoce.
La nueva Manitas se orienta por completo al mundo del hogar y el interiorismo. El espacio ofrece servicios de tapicería, cortinas, estores y proyectos integrales de decoración, además de productos de lencería para el hogar como sábanas, toallas y cojines, junto a piezas de regalo vinculadas a la decoración. La propuesta se apoya en un trato personalizado y en un trabajo previo con cada cliente. «Hacemos el interiorismo completo de una vivienda. Es un trato cercano, casi familiar, que requiere tiempo para conocer gustos y captar ideas», señala.
Colaboradores de renombre
El proyecto también abre la puerta a la colaboración con otros creadores de distintos sectores. Uno de ellos es Javier Quintela, diseñador coruñés, que contará con un córner propio dentro del local para exponer una selección de su trabajo en calzado, kimonos y prendas, mientras mantiene su atelier independiente. «Queremos que sea un espacio multifuncional, abierto a distintas disciplinas», apunta Lazo, que no descarta «futuras colaboraciones con artistas y pintores», siguiendo la experiencia que ya tuvo en Málaga. Aunque es coruñés, Manuel Lazo desarrolló gran parte de su carrera fuera de la ciudad, donde regentó varias tiendas vinculadas al interiorismo, el regreso a A Coruña se produjo durante la pandemia, por motivos familiares, y terminó por convertirse en «un punto de inflexión profesional». Cerró su etapa en el sur y apostó por empezar de nuevo en su ciudad de origen, esta vez desde un local cargado de simbolismo. «Es una nueva ilusión y así lo afronto, con muchas ganas de abrir», resume.
El local no ha sufrido una reforma integral, pero sí un cambio estético profundo. «Ha sido un lavado de cara. Visualmente es otra cosa, pero sin grandes inversiones, solo con ideas nuevas y creativas», explica el interiorista. Desde el exterior, el nuevo Manitas ya ha despertado la curiosidad del vecindario. A pesar de que la apertura oficial se fija para este viernes, muchas personas se han acercado estos días para asomarse al interior. «La gente fuerza la puerta para entrar. Sabemos que es muy llamativo desde fuera y que la gente quiere saber en qué hemos convertido su tienda de siempre», afirma el responsable que asegura que será una tienda «diferente a lo que se suele ver en A Coruña».
