Esto es lo que ocurre con los pollitos de la Casa de las Ciencias de A Coruña: «Queremos que tengan la mejor vida que podíamos imaginar para ellos»

Durante la pandemia, la Casa de las Ciencias de A Coruña desmontó la incubadora, criadora y nacedora que han permitido a generaciones de visitantes comprobar cómo los pollos rompen los huevos y dan sus primeros pasos al salir del cascarón. «Pensábamos que había llegado un poco el final de ese módulo», recuerda Marcos Pérez, director de los Museos Científicos coruñeses, pero «recibimos tantas demandas y preguntas» sobre ella que volvieron a abrirla en octubre de 2024 y ahora, eterna frente a las modas, permanece como «uno de los contenidos estrella, junto con el Planetario». El Concello acaba de sacar a concurso el suministro de los huevos, pues la «nacedora de pitiños», como se la conoce, recibe unos 3.120 anuales. La misma empresa deberá ocuparse a la retirada de los pollos y evitar que acaben en la avicultura industrial, aunque su destino es ir a una granja.

La incubadora actual es «más grande, más cómoda para los pollos y para la limpieza» que la que existía antes del covid, explica Pérez, y la empresa que aporta los huevos debe suministrarlos de varias razas, «parecidos pero no exactamente iguales». El objetivo, como el de la nacedora de pitiños en su conjunto, es mover a la reflexión de los visitantes, en especial de los niños. «De forma espontánea surgen preguntas acerca de si son iguales todos los pollos, cómo distinguir machos de hembras, si los huevos son distintos y por qué», indica el responsable de los museos coruñeses.

Tras romper la cáscara, los pollos descansan un poco, pero enseguida se ponen de pie ellos solos, interactúan con otros y se alimentan y beben solos, lo que es un «contraste muy grande» con el ser humano que, explica Pérez, causa un gran interés en los niños. Los menores que visitan la Casa de las Ciencias no son solo coruñeses, pero el director de los Museos Científicos señala que la incubadora resulta interesante también para los que vienen del entorno rural, algo que «nos sorprendió». «Incluso cuando se crían pollos en la casa del niño, el nacimiento tiene lugar en el gallinero, a oscuras, no sale a la vista; además, aquí contextualizamos con información como el tiempo de incubación, o para qué se incuban los huevos», añade Pérez, que compara la incubadora con el famoso parto de la Domus.

Granjas de autoconsumo

De acuerdo con el concurso que ha abierto el Concello, la empresa que se encargue del suministro de los huevos debe retirar los pollos recién nacidos al menos una vez a la semana. Los animales no se podrán llevar a cualquier sitio, sino que se deberán distribuir a granjas de autoconsumo que estén dadas de alta en el registro obligatorio de la Xunta. Se trata de explotaciones con un máximo de 30 gallinas ponedoras o 50 pollos de engorde, y destinadas al consumo familiar.

Pérez explica que, por normativa, los pollos no se podrían enviar a granjas industriales, pero que también es una «decisión consciente» que vayan a explotaciones de autoconsumo. «Queríamos que estos animales, que nos ayudan a contar historias que tienen que ver con la ciencia, tuvieran la mejor de las vidas que podíamos imaginar para un pollo», señala, e indica que en los Museos Científicos municipales, que incluyen el Aquarium Finisterrae, «estamos muy concienciados con las cuestiones relacionadas con bienestar animal». El contrato, que sale a concurso por 17.300 euros anuales, incluye también el suministro de otros materiales como pienso y virutas.