Patrimonio urbano coruñés: El ‘diente de oro’ se hace centenario

El 2026 es un año marcado por la finalización de obras clave para la ciudad, como la intermodal o la reforma de los Cantones, pero también para echar la vista atrás y reivindicar el patrimonio coruñés que se suma al club de la tres cifras. El principal exponente de los inmuebles que este año soplan las 100 velas, por su significación en el imaginario de la ciudad, es el edificio conocido como ‘el diente de oro’, en la avenida de Montoto.

Este inmueble, obra del arquitecto coruñés Leoncio Bescansa, llama la atención por romper con la estética de las galerías de la Marina, un conjunto arquitectónico icónico de la ciudad compuesto por edificios levantados en su mayor parte en la década de 1880. El solar que ocupa fue el último en construirse y, aunque mantiene la estética del conjunto en el frente que da hacia la Plaza de María Pita, en su fachada hacia la avenida de Montoto presenta un aspecto más ecléctico y transgresor que da muestra de los cambios experimentados por la arquitectura coruñesa en la década de los 20 del siglo pasado.

El hormigón es el gran protagonista de la fachada de este inmueble, un material que permitió al arquitecto coruñés el empleo de recursos formales en la ornamentación que resultarían prohibitivos utilizando materiales clásicos y que también sería protagonista en otros edificios de esa misma época, como la sede del Banco Pastor en los Cantones.

La obra de Leoncio Bescansa deja otros inmuebles icónicos repartidos por la ciudad, algunos ya desaparecidos, como el teatro Linares Rivas, el colegio Maristas en la calle Betanzos o la torre de la desaparecida iglesia de los Jesuítas en Juana de Vega, y otros que han llegado hasta nuestros días, como el colegio Labaca, el de la Compañía de María, o la sede del Banco de La Coruña (hoy sede del BBVA) en los Cantones, todos ellos anteriores al ‘Diente de oro’.

Pero el de la Marina no fue el único trabajo que ejecutó en 1926 el célebre arquitecto, que antes de trabajar por libre en A Coruña había ejercido como arquitecto municipal en Córdoba, Lugo o Santiago. Aunque anterior, pues data de 1868, Leoncio Bescansa también dejó su impronta ese año en el edificio de viviendas situado en el número 4 de la plazuela de los Ángeles, obra de José María de Noya y Vaamonde.

En este caso, su propuesta para levantar una cuarta planta en el inmueble también fue rompedora, hasta el punto de que la Corporación Local de la época puso numerosos reparos por tratarse de una solución extraña en la ciudad, aunque no en otras zonas de la comarca coruñesa. La solución ejecutada y que hoy se puede ver es un añadido recubierto con planchas de cinc en el que se abren tres buhardillas hacia el frente, dos en los laterales y un gran balcón corrido sobre la línea de la cornisa del tercer piso.

El triplete de obras lo completa la iglesia de San Juan Bautista de Eirís, de estilo neogótico, al igual que muchas de sus edificaciones. En su origen, la iglesia parroquial formaba parte del Sanatorio Labaca. Hoy, domina desde lo alto el lugar de Pedralonga y goza de las vistas privilegiadas de la playa de Santa Cristina.

Otros ‘ilustres’ que cumplen 100 años

La Casa Barrié es otro de los edificios que se suma en este 2026 al club de los centenarios. Se ubica en una parcela entre las calles Linares Rivas, Marcial del Adalid y Federico Tapia que en su día estuvo a punto de ocupar el Banco de España, que finalmente descartó la ubicación.

Edificio Barrié en Linares Rivas. | Casteleiro

Su configuración pudo ser muy distinta de prosperar el proyecto de Leoncio Bescansa y Rafael González Villar, que 10 años antes habían comenzado a construir un inmueble de mayores dimensiones pero que se vino abajo cuando alcanzó el segundo piso. El edificio que vemos hoy en el solar es obra de Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés, que serían también los encargados de levantar la sede del Banco Pastor en los Cantones.

A pocos metros de este inmueble, otro de los nombres propios de la arquitectura coruñesa, Pedro Mariño, dejó su impronta en un edificio levantado en el número 16 de Linares Rivas, también de estilo ecléctico.

Inmueble en el 16 de Linares Rivas. | Casteleiro

Completa el póker de arquitectos de renombre Eduardo Rodríguez Losada, que en 1926 firmó la construcción de la Casa Ameixeiras, con frentes a la Plaza de Lugo y la calle Teresa Herrera y con la que continúa el estilo adelantado ya en 1918 en otra de sus obras, la Casa Cortés.