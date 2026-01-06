El recomendado local de A Coruña con pasta italiana casera para llevar: "Lo hacen todo al momento delante de ti"

Si eres de los que disfrutan viendo cómo se cocina su plato antes de hincarle el diente, hay una nueva parada obligatoria en el centro de A Coruña. Se llama Madre Farina y ha llegado para revolucionar el concepto de take away en la ciudad con una premisa sencilla pero irresistible: auténtica pasta italiana, hecha a mano y preparada delante de tus ojos.

Ubicado en el número 22 de la céntrica calle Torreiro, este pequeño local ha conseguido captar la atención de foodies y locales, tal y como demuestra el reciente vídeo viral de la creadora de contenido @mariacarballom en TikTok. En él, destaca precisamente la magia del sitio: "Lo hacen todo al momento delante de ti". La joven se llevó varios platos para probar en unas tarrinas de cristal que sirve el establecimiento.

Un pedacito de Italia para llevar (o tomar allí)

La filosofía de Madre Farina se aleja de la comida rápida industrial para abrazar el concepto de slow food servido con agilidad. La pasta no lleva horas cocida esperando en una bandeja; aquí el proceso es parte de la experiencia. El cliente elige su tipo de pasta favorita (suelen ofrecer opciones como espaguetis, macarrones o pappardelle) y la combina con una variedad de salsas caseras que respetan la tradición italiana.

Entre las opciones más aclamadas se encuentra su carbonara tradicional, elaborada sin nata, siguiendo la receta auténtica con guanciale, yema de huevo, queso pecorino y pimienta negra. Para los amantes de los sabores intensos, la carta también ofrece clásicos como la cacio e pepe, la picante arrabbiata o una sofisticada opción de tartufo (trufa).

Calidad artesana a pie de calle

El nombre del local es toda una declaración de intenciones: "Madre" por la cocina tradicional y casera, y "Farina" (harina) como la base de todo. Todo se elabora de forma artesana, desde la propia masa de la pasta hasta las salsas que se cocinan a fuego lento.

A pesar de ser un concepto enfocado al take away, ideal para quienes trabajan por la zona del Obelisco o quieren disfrutar de una comida de calidad en casa sin cocinar, el local desprende un aroma que invita a quedarse. Además de los platos principales, no faltan los postres italianos por excelencia para cerrar el menú: tiramisú y panna cotta.