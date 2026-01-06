Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban 20 paquetes en oficinas de Correos

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el robo de una veintena de paquetes en dos oficinas de Correos de O Castrillón y A Sardiñeira. Uno de los robos se produjo en la noche del 30 al 31 de diciembre y otro en días previos de ese mes, y se forzaron las cerraduras de ambos locales.

