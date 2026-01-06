Roban 20 paquetes en oficinas de Correos
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el robo de una veintena de paquetes en dos oficinas de Correos de O Castrillón y A Sardiñeira. Uno de los robos se produjo en la noche del 30 al 31 de diciembre y otro en días previos de ese mes, y se forzaron las cerraduras de ambos locales.
