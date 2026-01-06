Si no lo leo no lo creo
La serie frustrada de Amancio Ortega
ANTÓN PERULEIRO
Estaba escrita, fechada y lista para rodarse, pero nunca la veremos. En una entrevista con la revista Esquire, el actor Javier Gutiérrez ha hablado sobre la cancelación de la ambiciosa serie en la que iba a interpretar a Amancio Ortega, fundador del imperio Inditex y una de las figuras más influyentes y enigmáticas de España. Un proyecto internacional que prometía mostrar, por primera vez y con detalle, la vida del empresario gallego. «Eso murió». Según relata el actor, la serie estaba mucho más que en fase de desarrollo. «Los guiones estaban basados en una novela de Covadonga O’Shea sobre la vida de Amancio Ortega. Recogía sus comienzos, las privaciones de su familia y hasta las primeras tiendas fuera de España», cuenta. La historia haría un recorrido desde su niñez hasta los 50 o 60 años del empresario.
