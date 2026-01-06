Sés abre este sábado en el Colón la gira de su nuevo disco

Con nueve discos publicados, la artista coruñesa Sés presentará su nuevo álbum, Nadando na incerteza, con un concierto en el teatro Colón a las 20.30 horas de este sábado, día 10, y otro pase a las 19.00 horas del día siguiente en el mismo escenario. Según explicó la cantautora en una entrevista publicada en este diario, la mayoría de los temas que lo componen son «coetáneos», excepto dos canciones de hace una década. Para la artista, Nadando na incerteza es también su disco «más honesto».

Las entradas para el concierto se puedan adquirir en Ataquilla.com, y los asistentes disfrutarán de canciones que, según la artista, están influidas por una actualidad que le causa «mucha incertidumbre y mucho sentimiento de desubicación», lo que obliga a «ejercitar la tolerancia a la incertidumbre». Actualmente, afirma, hay un «cambio de paradigma» tras la pandemia.

Aún así, el disco se abre a la esperanza y es «muy vitalista», según su autora, que afirma que «de prácticamente todo, excepto la muerte, puede sacarse algo bueno, un aprendizaje». Su obra viene acompañada de un libro que reflexiona sobre los motivos, ideas e intuiciones que atraviesan las canciones.