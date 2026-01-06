Las subastas judiciales en A Coruña suman casi 10 millones en un año: desde casas de 1,8 millones a solares por los que se pagan 532.000 euros

Los juzgados sacaron a subasta 67 lotes de inmuebles en la ciudad a lo largo del año pasado, con un valor conjunto de cerca de 9,78 millones de euros. El listado es heterogéneo, desde un inmueble de la calle Touro que salió por casi 1,8 millones de euros pero por la que nadie pujó a parcelas de terreno o plazas de aparcamiento por menos de 20.000 euros. Pero casi un tercio de los remates, un total de 21, son derechos de uso hasta 2058 sobre plazas de garaje en un aparcamiento municipal en concesión, el del 201 de la ronda de Outeiro, entre esta vía y las calles Libertad, Revolución Francesa e Igualdad. De entre los procedimientos que sí recibieron ofertas, solo tres superaron los 200.000 euros: un local comercial en la avenida de Chile, una casa unifamiliar en la ronda de Nelle y en solar del número 8 de Santa Lucía, en el que se ubicó un edificio ruinoso que el Ayuntamiento demolió.

Las 21 plazas de garaje en el parking de la ronda de Outeiro salieron a concurso por un valor promedio de unos 10.950 euros, y en conjunto suman unos 230.000. Parte de las subastas aún estaban por resolverse este lunes al mediodía, pero en las que ya estaban finalizadas no hubo ninguna puja que llegase a la suma que se pedía. Los precios máximos que se ofrecieron en cada remate quedaron entre los 5.190 y los 10.130 euros. Las subastas fueron promovidas por la Agencia Tributaria, posiblemente por impagos de la concesionaria del parking: hay embargo en favor de la Hacienda.

El Concello no respondió a las preguntas que formuló el lunes este diario sobre la situación de la concesión, o sobre si la empresa que la lleva está al corriente de los pagos al Ayuntamiento, y este diario tampoco pudo localizarla en la relación de concesiones municipales hecha pública hace meses. La documentación de las subastas indica que la propiedad del inmueble, con una superficie construida de poco más de 6.400 metros cuadrados, es del Ayuntamiento al 100%. Su valor catastral se calcula en unos 1,03 millones.

En nueve de los 49 lotes cuya puja se había resuelto este lunes al mediodía no se presentó ninguna oferta. La mayoría, por valor de cerca de 2,85 millones de euros de precio de salida, se concentran en la calle Touro, y están promovidos por la Sareb. El edificio del número 1 de la vía salió a subasta el pasado mes de junio por cerca de 1,8 millones de euros sin que nadie se interesase: se trata, de acuerdo con la documentación del concurso, de una casa compuesta por planta baja y un patio, que ocupa algo más de 208 metros cuadrados.

Tampoco hubo ofertas por un concurso con cinco lotes que incluía la casa del número 15 del Touro, así como el primero, segundo, tercero y local comercial del 13. El valor conjunto era de 1,06 millones. Otros remates importantes sin ofertas fueron los de una casa en Someso que salió a subasta por 319.000 euros, y una finca en el 5 de la calle Burdeos, en Palavea, por unos 274.000.

En la mayoría de casos, 27 de 49, la puja máxima no llegó al precio de salida, que habitualmente coincide con el valor de tasación, si bien en algunos casos el nuevo dueño ofreció cantidades importantes de dinero, o presentó ofertas muy próximas al valor de la subasta. La suma más importante es la del solar del número 8 de la calle Santa Lucía, que estuvo ocupado por un edificio en ruinas. El Concello reclamó la demolición urgente a los propietarios, pero estos no hicieron caso y, durante años, el inmueble fue una fuente de problemas para los vecinos, con caídas de cascotes y suciedad. El Ayuntamiento lo demolió en 2022, respetando su fachada histórica, y este año salió a subasta judicial por casi 739.000 euros. Su nuevo dueño ofertó unos 532.000.

Tampoco se alcanzó el valor de subasta, de 315.000 euros, en el remate de un local que ocupa la planta baja y entreplanta del 28 de la avenida de Chile, por el que se pagaron cerca de 202.000 euros. Y una vivienda en ese mismo edificio, que se ofertaba por casi 341.000 euros, solo recibió unos 170.400. Pero la rebaja más importante fue la de la parcela Fontán Secos de A Zapateira, un monte a tojal por el que se pedían casi 533.000 euros y por el que solo se ofrecieron 133.200. Otra finca en Visma solo recibió unos 7.770 euros de los 97.150 que se pedían.

Doble de la oferta de salida

En cambio, en trece casos hubo ofertas por encima del precio de subasta. Por una casa en el 70 de la ronda de Nelle, en la zona del cruce con la avenida de Arteixo, se pagaron casi 330.000 euros, cuando el precio de subasta era de unos 166.500, la mitad. Por otra vivienda en Nuestra Señora del Rosario se abonaron unos 221.900 euros, casi 45.000 más de los que se pedían. Otro piso en el ático de la calle Faro recibió unos 119.500 euros, casi 29.000 más de lo que se pedía, y uno en la vía Noya otros 96.900, casi 40.000 por encima de la suma base.

La mayoría de las subastas en las que se excedió el precio de salida eran de viviendas, pero el nuevo propietario de una plaza de garaje en San Ignacio abonó cerca de 25.900 euros, 500 más de los que se marcaron originalmente. Y no todos los pisos que salen a subasta alcanzan el precio inicial: una vivienda de Juan Darriba solo llegó a poco más de 81.100 euros, frente a los 193.200 de origen.