La suerte pasa de largo por A Coruña en el sorteo del Niño 2026

La suerte pasa de largo por A Coruña en el sorteo de la Lotería de El Niño 2026. Solo las localidades coruñesas de As Pontes y Zas han resultado agraciadas con el primer premio que ha recaído en el número 6.703, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo. También se han vendido décimos de El Gordo en Porriño, Marín, Ourense y Xinzo de Limia, aunque ha estado muy repartido por localidades de toda España como Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otras.

Mapa de los premios de la Lotería del Niño en Galicia

El segundo premio, el número 45.875, se ha vendido en Porriño, además de Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid. Está dotado con 750.000 euros por serie, 75.000 por décimo.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.

La ciudad de A Coruña tuvo más suerte en el pasado sorteo de Navidad, cuando tocó el segundo premio a las empleadas de la tienda Bimba y Lola de la plaza de Lugo. Fueron premiadas con 125.000 euros por décimo gracias al número 70048 que jugó la empresa.

Pero al barrio que más sonrió la Lotería de Navidad en A Coruña fue al Agra do Orzán, con veinte series del 90693, el tercer premio, vendidas en la administración El Yunque, de Alcalde Lens. Allí se repartieron diez millones de euros. El mismo número se vendió además en una cafetería de Os Rosales.