Más de 630 músicos en el escenario del Coliseum de A Coruña: así puedes conseguir convite para el multitudinario concierto

El escenario del Coliseum de A Coruña se prepara para vivir uno de los días más intensos. El proyecto educativo Chorus celebrará su Concierto por la Paz este domingo 11 de enero. Esta iniciativa reúne a alumnos y profesores de música junto a agrupaciones de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Novo y el Coro Gaos.

Además, a este concierto se sumarán voces de reconocidos y emergentes artistas como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho. El repertorio será de lo más variado y pensado para todo tipo de públicos aunque con especial guiño al infantil. Se incluirán piezas de películas Disney como Hércules, 101 Dálmatas, Toy Story, El Rey León o Frozen, además de versiones de artistas como Michael Jackson, Lionel Richie y Coldplay.

Para poder asistir será necesario retirar convite, que se podrán coger de forma gratuita en la plataforma Ataquilla o en el despacho de billetes de la plaza de Ourense. Será a partir de este jueves día 9 a las 11.00 horas. Habrá un límite de dos por persona.

Además, este concierto tendrá un carácter solidario, puesto que se incluye la recogida de material escolar en las puertas de acceso al recinto para la "Escola Coruña" de Senegal. Se solicita a los asistentes que donen lápices, gomas de borrar, afilalápices, lápices de colores, libretas, reglas, escuadras o cartabones. Esta iniciativa será coordinada por Ecodesarrollo Gaia.