Activada para este jueves la alerta naranja por temporal costero en A Coruña
Se esperan olas de hasta seis metros y vientos de hasta fuerza ocho
EFE
La Xunta ha activado para este jueves la alerta naranja por temporal costero en el litoral noroeste de la provincia de A Coruña, donde se esperan olas de hasta seis metros y vientos de hasta fuerza ocho.
La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha explicado en una nota de prensa que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el fenómeno meteorológico adverso esté activo desde el mediodía.
Debido a la alerta, quedará suspendida la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios afectados.
La Xunta también ha recordado en la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, como diques, rompeolas y paseos marítimos.
También ha pedido que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»