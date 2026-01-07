Activada para este jueves la alerta naranja por temporal costero en A Coruña

La Xunta ha activado para este jueves la alerta naranja por temporal costero en el litoral noroeste de la provincia de A Coruña, donde se esperan olas de hasta seis metros y vientos de hasta fuerza ocho.

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha explicado en una nota de prensa que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el fenómeno meteorológico adverso esté activo desde el mediodía.

Debido a la alerta, quedará suspendida la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios afectados.

La Xunta también ha recordado en la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, como diques, rompeolas y paseos marítimos.

También ha pedido que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.