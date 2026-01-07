Binter pone a la venta vuelos entre A Coruña y Canarias desde 90 euros el trayecto hasta el 19 de enero

Volar desde A Coruña a cualquier isla de Canarias costará 90 euros el trayecto con la promoción que acaba de lanzar la aerolínea Binter para dar la bienvenida al año. Hasta el próximo 19 de enero se podrán adquirir billetes para viajar entre el 1 de febrero y el 30 de junio. El pasajero deberá adquirir el billete de ida y vuelta para volar desde Alvedro hasta cualquier aeropuerto de Canarias con escala incluida en el precio.

Binter cuenta con dos conexiones a la semana, miércoles y domingos, y con servicios a bordo como espacio entre filas, un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano a bordo. Los billetes están a la venta en la web bintercanarias.com, la app, el teléfono 922/928 327700 y agencias viajes.