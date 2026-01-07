Los Bomberos de A Coruña acuden a cuatro alertas por gas en pocas horas, y en todas era diésel

Los Bomberos de A Coruña acudieron en torno al mediodía de este martes a cuatro falsas alarmas de gas, dos en ronda de Outeiro, una en avenida de Buenos Aires y un cuarto en Adelaida Muro. En todos los casos era olor a diésel, del alcantarillado o recogida de aguas pluviales en ronda de Outeiro y de una avería en la calefacción en el caso de Adelaida Muro.