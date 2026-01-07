Denuncian una subida abusiva del parking del Hospital de A Coruña: este es el precio de los abonos

Con el año nuevo son típicas las subidas de precio de todo tipo de productos y servicios. Una de ellas afecta a los usuarios habituales del parking anexo al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, que vivirán un incremento de más del 20% en el precio de sus abonos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el incremento del precio en este aparcamiento, de uso habitual por todo el personal trabajador del centro. El sindicato considera que este aumento es “abusivo e inaceptable” y que se aprovecha de una situación de necesidad que afecta directamente a los profesionales del hospital, marcado por las obras del centro.

La subida, tal y como explican, es de un 23%, puesto que pasa de 65 a 80 euros mensuales para los trabajadores abonados. Además, aquejan que el aparcamiento destinado al personal se ha vuelto insuficiente para cubrir las necesidades reales de los trabajadores, obligando a muchos a alquilar plazas adicionales, puesto que en el plan de obras no se han previsto alternativas para esta situación.

Desde la Central Sindical, exigen una revisión inmediata de la subida, la adopción de medidas que protejan a los trabajadores afectados y un compromiso real para evitar futuros abusos económicos contra el personal sanitario y no sanitario del CHUAC. “Esta denuncia busca dar visibilidad a una situación injusta, reclamar soluciones urgentes y defender los derechos de quienes sostienen diariamente la sanidad pública”, explican.