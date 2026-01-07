Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebajas con huelga en el textil coruñésEl reto del área metropolitanaUna sudadera de Oleiros, éxito de ventas2ª vida para la histórica tienda Manitas en A CoruñaCopa del Rey: El Atlético será rival del Dépor en octavos de final
instagramlinkedin

Denuncian una subida abusiva del parking del Hospital de A Coruña: este es el precio de los abonos

El coste se incrementará más de un 20% de cara al 2026

Imagen de archivo del parking del Chuac

Imagen de archivo del parking del Chuac / JUAN VARELA

Alberto Rivera

A Coruña

Con el año nuevo son típicas las subidas de precio de todo tipo de productos y servicios. Una de ellas afecta a los usuarios habituales del parking anexo al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, que vivirán un incremento de más del 20% en el precio de sus abonos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el incremento del precio en este aparcamiento, de uso habitual por todo el personal trabajador del centro. El sindicato considera que este aumento es “abusivo e inaceptable” y que se aprovecha de una situación de necesidad que afecta directamente a los profesionales del hospital, marcado por las obras del centro.

La subida, tal y como explican, es de un 23%, puesto que pasa de 65 a 80 euros mensuales para los trabajadores abonados. Además, aquejan que el aparcamiento destinado al personal se ha vuelto insuficiente para cubrir las necesidades reales de los trabajadores, obligando a muchos a alquilar plazas adicionales, puesto que en el plan de obras no se han previsto alternativas para esta situación.

Desde la Central Sindical, exigen una revisión inmediata de la subida, la adopción de medidas que protejan a los trabajadores afectados y un compromiso real para evitar futuros abusos económicos contra el personal sanitario y no sanitario del CHUAC. “Esta denuncia busca dar visibilidad a una situación injusta, reclamar soluciones urgentes y defender los derechos de quienes sostienen diariamente la sanidad pública”, explican.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
  2. Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
  3. Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
  4. Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
  5. El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
  6. Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
  7. Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
  8. Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»

Denuncian una subida abusiva del parking del Hospital de A Coruña: este es el precio de los abonos

Denuncian una subida abusiva del parking del Hospital de A Coruña: este es el precio de los abonos

Las rebajas arrancan en A Coruña con colas y comercios de moda cerrados por huelga

Las rebajas arrancan en A Coruña con colas y comercios de moda cerrados por huelga

Nueva jornada de huelga en el comercio textil de A Coruña en el arranque de las rebajas

Nueva jornada de huelga en el comercio textil de A Coruña en el arranque de las rebajas

El sector del transporte de viajeros de A Coruña se manifiesta este viernes antes de continuar con la huelga

El sector del transporte de viajeros de A Coruña se manifiesta este viernes antes de continuar con la huelga

El Concello de A Coruña gestionará dos años más el teatro Colón

El Concello de A Coruña gestionará dos años más el teatro Colón

Las entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña, a la venta este jueves

Las entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña, a la venta este jueves

Empleados del comercio textil van a la huelga hoy, primer día de rebajas

Empleados del comercio textil van a la huelga hoy, primer día de rebajas

La unión metropolitana, el eterno reto de A Coruña

La unión metropolitana, el eterno reto de A Coruña
Tracking Pixel Contents