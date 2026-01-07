Los empleados del comercio textil van a la huelga este miércoles 7 de enero, primer día de rebajas

CIG y UGT han convocado una nueva jornada de huelga este miércoles 7 de enero, primer día de rebajas, en el comercio del sector textil de toda la provincia de A Coruña, para reclamar un marco gallego que «blinde los convenios provinciales frente al estatal». De acuerdo con esas centrales sindicales, la patronal ARTE, que incluye grandes empresas como Mango, H&M, Primark, Inditex, Cortefiel, Kiabi o Uniqlo, quiere usar el estatal para implantar «peores condiciones».

Huelga en el comercio textil de A Coruña contra el convenio estatal / LOC

A las 12.00 habrá una manifestación de la plaza de Lugo al Obelisco. El sector ya realizó movilizaciones el pasado 10 de diciembre, y tras ellas, según CIG y UGT, el empresariado estatal aceptó «la prioridad de la negociación autonómica». La primera de las centrales sindicales solicitó encuentros con las patronales provinciales para pactar un marco gallego «que establezca la prioridad aplicativa de los convenios provinciales», pero «no tuvo respuesta».