El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó

El polígono de Agrela ampliará su oferta hotelera, integrada ahora mismo por el hotel Carrís Marineda y el Ibis Styles, con una pensión de dos estrellas. La Junta de Gobierno local de A Coruña aprueba este jueves la licencia urbanística para la reforma y cambio de uso de la antigua nave de la desaparecida Tecam, situada en la calle Gambrinus, a solicitud del promotor José Antonio Souto Meizoso.

Precisamente, el empresario fue uno de los fundadores de la compañía, que entró en concurso de acreedores en 2010. Ese mismo año, con la suspensión de pagos en ciernes, Souto Meizoso se deshizo del capital que todavía quedaba en sus manos y abandonó la empresa que había fundado en 1974. La nave quedó vacía, y, en 2020, la inmobiliaria Aliseda, que gestiona los activos del Banco Santander, anunciaba su venta por 3 millones de euros.

No es el primer establecimiento hotelero que el promotor impulsa en la ciudad. Junto a otros empresarios del gremio, impulsó, entre otros proyectos, el hotel Double Tree Hilton, en Zalaeta, y el centro comercial Marineda City. El empresario también adquirió recientemente la que fue la sede de las religiosas de María Inmaculada, en Puerta Real. Más tarde, presentó una solicitud al Concello para instalar allí un establecimiento hotelero, pero le fue denegada por la Comisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior, al tener el edificio uso dotacional, incompatible con el hotelero.

Inversión millonaria

Souto Meizoso presentó la propuesta para el hotel de Agrela a través de Crunia Shoppins, SL. Según consta en el informe de Urbanismo, el edificio, actualmente sin uso y que data de 1989, se reconvertirá para disponer de 63 habitaciones dobles —126 plazas—, con previsión de habitaciones accesibles, además de una cafetería o comedor con cocina de uso exclusivo para la clientela. La actuación contempla, entre otras medidas, la apertura de un patio interior para iluminación, la incorporación de una segunda escalera por seguridad contra incendios, un ascensor accesible, un montacargas y una rampa para el acceso a recepción. El presupuesto de ejecución asciende a 1.435.000 euros y el plazo estimado de obra es de 15 meses.