Las entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña, a la venta este jueves

Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán un concierto el jueves 30 de julio en el muelle de la Batería de A Coruña dentro de la gira europea Mejor Tarde Que Nunca, un proyecto conjunto que los llevará este verano por distintos escenarios de Europa y que presenta un formato compartido pensado para grandes recintos. Las entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña estarán disponibles a partir de este jueves 8 de enero. La preventa para usuarios registrados se activará a las 12:00 horas a través de SFX-Events.com , mientras que la venta general comenzará a las 17:00 horas en entradas.com .

La cita de A Coruña es, según destaca la promotora, una de las fechas clave del tramo europeo, y tendrá lugar en el Muelle de Batería "como uno de los grandes espacios para conciertos multitudinarios en Galicia --inciden los promotores-- durante la temporada estival y consolidando a la ciudad como parada habitual de las grandes giras internacionales".

Esta gira 'Mejor Tarde Que Nunca' plantea un directo compartido que va más allá de la suma de dos actuaciones independientes. El recital conjunto supone un encuentro artístico que recorre algunos de los temas más reconocibles de sus respectivas trayectorias, con una producción concebida para espacios abiertos y una puesta en escena que refuerza la conexión con el público desde el primer momento.