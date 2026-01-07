Heridos dos agentes de Policía Local tras una detención en Matogrande
Sucedió en la mañana del domingo 4 de enero
A Coruña
Dos agentes heridos, aunque de carácter leve, fue el resultado de una intervención de la Policía Local de A Coruña el pasado domingo por la mañana en el barrio de Matogrande.
Según explica la Asociación Profesional de Policía Local coruñesa, acudieron a esta zona de la ciudad tras una llamada alertando de que un grupo de personas estaba causando molestias en la mañana del día 4 de enero.
Al llegar a la zona, una de las personas se mostró agresiva con los policías desplazados, por lo que procedieron a su detención. Como resultado, dos de los agentes sufrieron heridas al intentar retener a este individuo.
