La iniciativa solidaria de una pizzería de A Coruña: "Les dije a mis socios que teníamos que dar de comer a la gente necesitada en fin de año"

“Estaba trabajando y vi a un chico buscando comida en la basura. Esa imagen me hizo llorar y le dije a mis socios que teníamos que dar de comer a la gente en fin de año”, cuenta el pizzero Luigi Citro. Así nació la iniciativa solidaria que la pizzería San Gennaro, abierta desde hace dos meses en la calle Francisco Añón, llevó a cabo el último día del año.

Junto a sus socios —y con la colaboración de negocios y entidades del barrio—, la noche del 31 de diciembre abrieron para servir un menú solidario gratuito. “Hicimos un minestrone con carne y pasta”, recuerda Luigi. La jornada no terminó con las uvas: tras atender las cenas hasta las 23.45 horas y brindar en el local, el chef se subió a su furgoneta y recorrió las calles de A Coruña repartiendo bolsas de comida a personas sin hogar, una labor que repitió también al día siguiente.

Luigi volvió a ser protagonista el día de Reyes, cuando regaló pizza a quienes hacían cola para conseguir el ansiado roscón de Flory. “Salí porque me gusta estar con la gente. Yo me reía y les decía: ‘Luigi es para el pueblo, ¡hoy pizza!’”, relata entre risas. La acción también sirvió para que muchos de los que la probaron se llevaran una pizza para acompañar al roscón.

De Salerno a A Coruña

Luigi Citro lleva la masa en la sangre. Originario de Montecorvino Rovella, una localidad cerca de Salerno, en el sur de Italia, comenzó su andadura en 1998 en la rosticcería de su primo. “Llevo 28 años haciendo esto, tiré mi primera pizza al aire en el 98 y he trabajado en más de once países”, explica. Llegó a A Coruña para trabajar en un restaurante y, tras acumular experiencia en varios negocios italianos de la ciudad, emprendió hace dos meses su propio proyecto con sus socios.

Por el momento, San Gennaro opera exclusivamente como delivery y recogida, aunque el buen rendimiento del establecimiento —que ya recibe pedidos incluso desde localidades del área— les hace plantearse habilitar una pequeña zona de degustación en el interior.

El secreto está en la masa

En un mercado con gran oferta, Luigi busca diferenciarse con un estilo propio: “Hacemos la pizza al estilo napolitano, pero nosotros consideramos que es pizza San Gennaro”. La propuesta pretende aunar lo mejor de la pizza romana, salernitana y napolitana, con una masa que fermenta entre 48 y 72 horas, borde blando y base crujiente. También combinan producto italiano con ingredientes gallegos: “Aquí hay materias primas muy ricas”, afirma Luigi, que integra quesos como San Simón o Arzúa.

Más allá de las pizzas, el local destaca por el panuozzo, un bocadillo hecho con una masa que requiere tres cocciones. “Lo terminamos al horno delante del cliente, lo rellenamos y lo volvemos a hornear”, explica.

Para quienes quieran probar San Gennaro, Luigi deja tres recomendaciones: La Contadina (salsa San Marzano, fior di latte campano, jamón serrano, tomates secos, rúcula, burrata y Grana Padano), La Bárbara (fior di latte, mortadela, ricotta, crema de pistacho y pistacho en granillo) y La San Gennaro (salsa San Marzano, fior di latte, albahaca, aceite de oliva virgen extra, berenjena, bacon, queso de cabra, nueces y emulsión de frambuesa). Aun así, lanza un reto a los puristas: “Hay un truco para saber si una pizza es buena: probar la marinera o la margarita”.