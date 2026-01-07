Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una isleta convertida en aparcamiento

ANTÓN PERULEIRO

La doble fila aún existe en A Coruña y se multiplica. Una de las prácticas irregulares que se está viendo últimamente en la zona de Paseo de los Puentes es la de dejar el coche estacionado encima de una isleta pintada sobre el asfalto. La señalización, situada frente a una panadería, se ha convertido más en una zona donde dejar el coche que en un indicador para que los conductores se desvíen. El problema es que incluso se llegan a formar tres filas que dificultan el paso de los demás vehículos. El Concello señalaba en un debate de movilidad en este medio que tiene previsto hacer un estudio sobre la falta de aparcamiento en la ciudad.

La unión metropolitana, el eterno reto de A Coruña

Empleados del comercio textil van a la huelga hoy, primer día de rebajas

Los Bomberos de A Coruña acuden a cuatro alertas por gas en pocas horas, y en todas era diésel

Deja inconsciente de un botellazo a un portero de A Coruña, huye, vuelve al lugar de la agresión con otra ropa y es detenido

