Multa de 1.080 euros a dos hombres que hicieron pintadas en viviendas de Adif cerca de la estación de tren de A Coruña

En enero de 2021, dos hombres realizaron grafitis en un muro perimetral de separación de viviendas propiedad de Adif cerca de la estación de trenes de San Cristóbal, así como en una cabina de refugio para el personal. Fueron sorprendidos, junto con la novia de uno de ellos, y se les encontraron «todos los botes de las pinturas que ambos utilizaron». Cada uno de ellos deberá pagar una multa de 540 euros, y a abonar, entre ambos, unos 1.420 euros a Adif.

La Audiencia Provincial confirma una sentencia del Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña, que en diciembre de 2024 consideró a ambos culpables de un delito leve de años. El juez indicó que los condenados debían pagar la multa, de nueve euros diarios durante dos meses, «en un solo pago o en los plazos que en ejecución se fijen». Si dejan de pagar, quedan condenados a privación de libertad durante un día «por cada dos cuotas o fracción» que no abonen, si bien se podrá cumplir mediante localización permanente, sin necesidad de entrar en prisión.

Según la sentencia, para limpiar el muro y la cabina se gastaron materiales por valor de unos 327 euros. La mano de obra para reparar la cabina refugio, de acuerdo con una evaluación pericial, costó otros 889 euros, y la empleada para el muro algo menos de 206. En consecuencia, el juzgado condenó a los dos hombres a abonarle a Adif algo menos de 1.422 euros mas los intereses legales. Ambos tienen que pagar conjunta y solidariamente, con lo que si uno no abona nada el otro tendrá que hacerse cargo de toda la indemnización. También deberán hacerse cargo de las costas. Uno de ellos apeló a la Audiencia Provincial, pidiendo su absolución y afirmando que no había quedado probado que realizase los grafitis. Pero el tribunal desestima su argumentación y confirma la sentencia, sin posibilidad de recurso.