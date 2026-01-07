Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva jornada de huelga en el comercio textil de A Coruña en el arranque de las rebajas

Más de 700 personas recorren las calles de la ciudad en una manifestación

Manifestación del sector textil en A Coruña

Manifestación del sector textil en A Coruña

Casteleiro

Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

El comercio textil de la provincia de A Coruña afronta hoy una nueva jornada de huelga convocada por CIG y UGT para reclamar un “marco gallego” que blinde los convenios provinciales frente al estatal que impulsa la patronal ARTE —integrada por grandes compañías del sector como Inditex, Mango, H&M, Primark, Cortefiel, Kiabi o Uniqlo— y que, según los sindicatos, supondría un empeoramiento sustancial de las condiciones laborales actuales.

La protesta coincide además con el arranque oficial del periodo de rebajas, un momento clave en facturación para el sector.

La convocatoria incluye un paro de 24 horas y una manifestación, con unas 700 personas, la mayoría mujeres y vestidas de negro, que ha partido a las 12.00 horas de la plaza de Lugo, y ha recorrido las principales calles del centro con consignas como "Aquí traballamos, aquí negociamos", "comercio unido jamás será vencido" o "negociación aquí y no en Madrid". En total, la movilización afecta a unas 2.500 personas y a unas 40 empresas, según estimaciones sindicales.

Los sindicatos recuerdan que, tras las movilizaciones del pasado 10 de diciembre —cuando más de 700 trabajadores se manifestaron en A Coruña y hubo cierres puntuales de tiendas y servicios limitados—, la patronal estatal accedió en la última reunión a reconocer la prioridad de una negociación autonómica.

Huelga del comercio textil coruñés en el primer día de las rebajas de enero

Huelga del comercio textil coruñés en el primer día de las rebajas de enero

Huelga del comercio textil coruñés en el primer día de las rebajas de enero / Casteleiro

A partir de ahí, la CIG solicitó el 11 de diciembre, a través del Consello Galego de Relacións Laborais, la apertura de reuniones con las patronales provinciales para pactar un acuerdo marco gallego que garantice la aplicación preferente de los convenios provinciales frente al estatal. Sin embargo, esa petición sigue sin respuesta.

Paralelamente, las representaciones sindicales en las empresas pidieron a las direcciones un compromiso expreso de que no aplicarían el convenio estatal de ARTE en caso de aprobarse, algo que tampoco ha sido contestado. “Ante este silencio, no queda más opción que la huelga”, defienden las organizaciones convocantes, que insisten en que el objetivo es “visibilizar un conflicto que condicionará el futuro de miles de trabajadoras”.

La manifestación del sector textil recorre las calles de A Coruña

La manifestación del sector textil recorre las calles de A Coruña

Inés Vicente Garrido

Según la CIG-Servizos, el texto que se negocia en Madrid —con una nueva reunión fijada para el 21 de enero— implicaría “un grave retroceso”: salarios entre 2.000 y 3.000 euros anuales más bajos que los actuales, eliminación de complementos ligados a antigüedad y permanencia, reducción de licencias, pérdida de la voluntariedad para trabajar domingos y festivos, mayor flexibilidad en calendarios y horarios y recortes incluso en el complemento por incapacidad temporal.

