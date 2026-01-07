La Pascua Militar abre el año castrense en A Coruña

El general Marcial González Prada, representante institucional de las Fuerzas Armadas, ha presidido, en representación del rey Felipe VI, la celebración de la Pascua Militar, celebrada este martes en el Palacio de Capitanía General de A Coruña.

El acto, al que ha acudido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha comenzado con la rendición de honores a la autoridad que presidía en la Plaza de la Constitución.

A continuación, ha tenido lugar una recepción en el Salón del Trono durante la cual se impusieron diversas condecoraciones al personal civil y militar de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil que se había hecho acreedor a las mismas.

Posteriormente, el general Prada ha felicitado la Pascua Militar en nombre del Rey a todos los jefes militares de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil asistentes.