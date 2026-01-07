Personal del Chuac denuncia un «colapso grave» en Urgencias y la gerencia defiende las medidas tomadas

La Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) denunció, este miércoles, un «colapso grave y continuado» en el Servicio de Urgencias, una situación que, según los representantes del personal, se viene produciendo «desde los primeros días del 2026» y que «lejos de mejorar, continúa agravándose». La gerencia del área sanitaria, por su parte, defiende las medidas adoptadas ante el aumento de la demanda asistencial, con «el plan de invierno activado».

«La asistencia a Urgencias del Chuac está siendo elevada, tanto en adultos como en niños, con predominio de infecciones respiratorias y descompensaciones, sobre todo en personas de edad avanzada, pero acorde a esta época del año», aseguraron desde la gerencia.

«La gripe continúa teniendo un impacto relevante con una onda epidémica en ligero ascenso y con 60 pacientes ingresados en este momento. El plan de invierno está activado, y se han puesto en marcha medidas organizativas en función de los niveles de sobreaforo y la demanda», apuntaron para aludir, además, a «refuerzos de personal necesario».

La Comisión de Centro denunció, por su parte, que, a las 13.00 horas de este miércoles, «más de 240 pacientes» permanecían en Urgencias, «de los que 68 estaban a la espera de una cama de hospitalización». «Una cifra que evidencia la saturación total del servicio y que se extiende ya a todo el complejo hospitalario», afirmaron, sobre una situación que, advirtieron, «se produce sin que la gerencia adopte medidas reales, ni reforzando los cuadros de personal ni habilitando los recursos materiales necesarios».