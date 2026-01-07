Personal del Chuac denuncia un «colapso grave» en Urgencias y la gerencia defiende las medidas tomadas
La Comisión de Centro alude a una situación "continuada" desde "los primeros días de 2026"
La dirección del hospital reconoce un aumento de la demanda asistencial: "El plan de invierno está activado"
La Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) denunció, este miércoles, un «colapso grave y continuado» en el Servicio de Urgencias, una situación que, según los representantes del personal, se viene produciendo «desde los primeros días del 2026» y que «lejos de mejorar, continúa agravándose». La gerencia del área sanitaria, por su parte, defiende las medidas adoptadas ante el aumento de la demanda asistencial, con «el plan de invierno activado».
«La asistencia a Urgencias del Chuac está siendo elevada, tanto en adultos como en niños, con predominio de infecciones respiratorias y descompensaciones, sobre todo en personas de edad avanzada, pero acorde a esta época del año», aseguraron desde la gerencia.
«La gripe continúa teniendo un impacto relevante con una onda epidémica en ligero ascenso y con 60 pacientes ingresados en este momento. El plan de invierno está activado, y se han puesto en marcha medidas organizativas en función de los niveles de sobreaforo y la demanda», apuntaron desde la gerencia de la demarcación sanitaria
«La gripe continúa teniendo un impacto relevante con una onda epidémica en ligero ascenso y con 60 pacientes ingresados en este momento. El plan de invierno está activado, y se han puesto en marcha medidas organizativas en función de los niveles de sobreaforo y la demanda», apuntaron para aludir, además, a «refuerzos de personal necesario».
La Comisión de Centro denunció, por su parte, que, a las 13.00 horas de este miércoles, «más de 240 pacientes» permanecían en Urgencias, «de los que 68 estaban a la espera de una cama de hospitalización»
La Comisión de Centro denunció, por su parte, que, a las 13.00 horas de este miércoles, «más de 240 pacientes» permanecían en Urgencias, «de los que 68 estaban a la espera de una cama de hospitalización». «Una cifra que evidencia la saturación total del servicio y que se extiende ya a todo el complejo hospitalario», afirmaron, sobre una situación que, advirtieron, «se produce sin que la gerencia adopte medidas reales, ni reforzando los cuadros de personal ni habilitando los recursos materiales necesarios».
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»