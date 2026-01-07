Las rebajas arrancan en A Coruña con colas y comercios de moda cerrados por huelga

Las rebajas arrancaron este miércoles en A Coruña con movimiento desde primera hora en la plaza de Lugo. Antes de las diez de la mañana, momento en el que abren la mayoría de tiendas, ya había clientes esperando frente a los escaparates, con la lista mental de prendas que quieren aprovechar con descuento. "Quería unos pantalones y un jersey negro para el invierno", asegura Mateo, un joven que se acerca a primera hora a la calle Compostela junto a su madre. Viene con las ideas claras y un presupuesto cerrado. "Venimos a Coruña porque aquí hay muchas más cosas, A Coruña es la ciudad stylish de Galicia", afirma con seguridad. Según explica, en Santiago no encuentra tanta variedad y aprovecha las rebajas coruñesas para renovar armario. "Mi tope son 150 euros", señala mientras revisa mentalmente lo que ya lleva comprado y lo que todavía puede encajar en el presupuesto.

Entre las primeras en entrar también están varias chicas jóvenes que recorren las tiendas. Salen pronto y lo hacen con sensación agridulce. "Había muchísima gente y poca cosa interesante. Menos rebajas que otros años", comenta Sara tras salir de uno de los establecimientos. Coincide con sus amigas en que las tallas más habituales desaparecen rápido y que el exceso de público dificulta mirar con calma. "Pensábamos encontrar más variedad, pero como tampoco nos podíamos probar las cosas, apenas cogimos nada", añade Natalia, su compañera de compras.

Inés Vicente Garrido

Pocos se van con las manos vacías a pesar de "que muchas tiendas no abrieran", entre otras, el Parfois o el Pull&Bear de la plaza de Lugo, por la huelga convocada en el sector textil de la provincia de A Coruña. Esly reconocee haber aprovechado bien la mañana, aunque se encuentra con este obstáculo inesperado. "Compré varias cosas, pero me encontré con tiendas a las que quería ir cerradas", explica. Las persianas bajadas sorprenden a muchos compradores, que se detienen frente a los escaparates sin entender, en un primer momento, qué ocurre. "Pensaba que iban a estar todas las tiendas abiertas, no entiendo", asegura. La huelga marca de forma clara el inicio de las rebajas en esta zona comercial. "Tenía algunas tiendas como prioridad, porque ya había mirado lo que quería y no pude entrar", lamenta Esly, aunque reconoce que logra completar parte de su recorrido en los establecimientos abiertos.

A lo largo de la mañana, el flujo de gente no baja. Familias, parejas y grupos de amigos se cruzan en las aceran y comentan descuentos . Algunos celebran haber encontrado "justo lo que buscaban"; otros se marchan con la sensación de que "el primer día no siempre es el mejor para comprar". Las persianas cerradas se convierten en uno de los temas más comentados de la jornada y en un factor decisivo para muchos. Un inicio marcado por el ambiente de siempre y por una huelga que condiciona, desde primera hora, uno de los momentos comerciales más esperados del año en A Coruña. En la protesta, los trabajadores reclaman un marco gallego que «blinde los convenios provinciales frente al estatal». De acuerdo con esas centrales sindicales, la patronal ARTE, que incluye grandes empresas como Mango, H&M, Primark, Inditex , Cortefiel, Kiabi o Uniqlo, quiere usar el estatal para implantar «peores condiciones».